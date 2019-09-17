Погода в Україні 17 вересня: похолодання і дощі повертаються

17 вересня в Україні різко зміниться погода, оскільки температура повітря почне знижуватись, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

17 вересня, у вівторок, в країні відчутно погіршиться погода, а незначні дощі пройдуть на заході, у центрі, на сході, а також місцями на півдні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря знизиться, бо ми ж будемо в тилу холодного фронту – вдень очікується +13+18 градусів, тепліше, традиційно, на Півдні та південному сході, +19+25 градусів. Вітер – з північного заходу, заходу, помірний, часом до сильного. У Києві 17-го вересня буде без опадів, але вдень не вище +18 градусів. Очікується поривчастий західний вітер, одягайтеся відповідно", – додала вона.

Прогноз погоди на 17 вересня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +15+17

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +16+18

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +22+24

Одеса +22+24

Херсон +22+24

Полтава +17+19

Суми +16+18

Харків +18+20

Дніпро +17+19

Запоріжжя +22+24

Донецьк +19+21

Луганськ +19+21

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