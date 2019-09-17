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Погода в Україні 17 вересня: похолодання і дощі повертаються

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

17 вересня в Україні різко зміниться погода, оскільки температура повітря почне знижуватись, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

17 вересня, у вівторок, в країні відчутно погіршиться погода, а незначні дощі пройдуть на заході, у центрі, на сході, а також місцями на півдні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря знизиться, бо ми ж будемо в тилу холодного фронту – вдень очікується +13+18 градусів, тепліше, традиційно, на Півдні та південному сході, +19+25 градусів. Вітер – з північного заходу, заходу, помірний, часом до сильного. У Києві 17-го вересня буде без опадів, але вдень не вище +18 градусів. Очікується поривчастий західний вітер, одягайтеся відповідно", – додала вона.

Прогноз погоди на 17 вересня у містах України:

Погода в Україні 17 вересня: похолодання і дощі повертаються - фото 355340
  • Ужгород +17+19
  • Львів +15+17
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +22+24
  • Херсон +22+24
  • Полтава +17+19
  • Суми +16+18
  • Харків +18+20
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +19+21

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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