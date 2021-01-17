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Погода в Україні 17 січня: точний прогноз на неділю
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17 січня в Україні втримається справді морозна зимова погода без суттєвих опадів. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
17 січня, у неділю, по всій країні переважатиме холодна та суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вдень 17-го січня у більшості областей України очікується -10-17 градусів. У західних областях (окрім Волині та Рівненщини) та в південній частині вночі -9-15 градусів, вдень -3-10 градусів. На дорогах ожеледиця. Суттєвих опадів не буде, лише в Криму та Приазов'ї місцями сніг та поривчастий вітер. У Києві в неділю – без істотних опадів. Слизько. Вдень -13-15 градусів. Морози в Україні протривають до Івана, до 20-го січня", – додала вона.
Прогноз погоди на 17 січня у містах України:
- Ужгород -6-8
- Львів -6-8
- Чернівці -4-6
- Івано-Франківськ -6-8
- Тернопіль -6-8
- Рівне -12-14
- Луцьк -10-12
- Вінниця -8-10
- Хмельницький -6-8
- Житомир -12-14
- Чернігів -12-14
- Черкаси -10-12
- Миколаїв -7-9
- Одеса -7-9
- Херсон -7-9
- Сімферополь +4-6
- Полтава -13-15
- Суми -12-14
- Харків -12-14
- Дніпро -14-16
- Запоріжжя -8-10
- Донецьк -10-12
- Луганськ -12-14
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