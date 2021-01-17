Погода в Україні 17 січня: точний прогноз на неділю

17 січня в Україні втримається справді морозна зимова погода без суттєвих опадів. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

17 січня, у неділю, по всій країні переважатиме холодна та суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень 17-го січня у більшості областей України очікується -10-17 градусів. У західних областях (окрім Волині та Рівненщини) та в південній частині вночі -9-15 градусів, вдень -3-10 градусів. На дорогах ожеледиця. Суттєвих опадів не буде, лише в Криму та Приазов'ї місцями сніг та поривчастий вітер. У Києві в неділю – без істотних опадів. Слизько. Вдень -13-15 градусів. Морози в Україні протривають до Івана, до 20-го січня", – додала вона.

Прогноз погоди на 17 січня у містах України:

Ужгород -6-8

Львів -6-8

Чернівці -4-6

Івано-Франківськ -6-8

Тернопіль -6-8

Рівне -12-14

Луцьк -10-12

Вінниця -8-10

Хмельницький -6-8

Житомир -12-14

Чернігів -12-14

Черкаси -10-12

Миколаїв -7-9

Одеса -7-9

Херсон -7-9

Сімферополь +4-6

Полтава -13-15

Суми -12-14

Харків -12-14

Дніпро -14-16

Запоріжжя -8-10

Донецьк -10-12

Луганськ -12-14

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