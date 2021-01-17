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Погода в Україні 17 січня: точний прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

17 січня в Україні втримається справді морозна зимова погода без суттєвих опадів. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

17 січня, у неділю, по всій країні переважатиме холодна та суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень 17-го січня у більшості областей України очікується -10-17 градусів. У західних областях (окрім Волині та Рівненщини) та в південній частині вночі -9-15 градусів, вдень -3-10 градусів. На дорогах ожеледиця. Суттєвих опадів не буде, лише в Криму та Приазов'ї місцями сніг та поривчастий вітер. У Києві в неділю без істотних опадів. Слизько. Вдень -13-15 градусів. Морози в Україні протривають до Івана, до 20-го січня", – додала вона.

Прогноз погоди на 17 січня у містах України:

Погода в Україні 17 січня: точний прогноз на неділю - фото 443466
  • Ужгород -6-8
  • Львів -6-8
  • Чернівці -4-6
  • Івано-Франківськ -6-8
  • Тернопіль -6-8
  • Рівне -12-14
  • Луцьк -10-12
  • Вінниця -8-10
  • Хмельницький -6-8
  • Житомир -12-14
  • Чернігів -12-14
  • Черкаси -10-12
  • Миколаїв -7-9
  • Одеса -7-9
  • Херсон -7-9
  • Сімферополь +4-6
  • Полтава -13-15
  • Суми -12-14
  • Харків -12-14
  • Дніпро -14-16
  • Запоріжжя -8-10
  • Донецьк -10-12
  • Луганськ -12-14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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