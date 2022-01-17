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Погода в Україні 17 січня: де очікуються снігопади

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Погода в Україні 17 січня - фото 1
Погода в Україні 17 січня / Alex Hawthorne on Unsplash

17 січня в Україні очікується штормовий вітер та снігопади, які захоплять більшість областей. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

17 січня, у понеділок, холодний атмосферний фронт визначатиме погоду в Україні, тому варто готуватись не лише до опадів, а й до сильного вітру, який сягатиме штормових позначок. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Середня температура вдень втримається на рівні нуля, а на півдні країни – до +3+7. У Києві 17 січня також очікуються сильний вітер та снігопади.

Прогноз погоди на 17 січня у містах України:

Погода в Україні 17 січня: де очікуються снігопади - фото 492417
  • Ужгород 0-2
  • Львів 0-2
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0-2
  • Хмельницький 0-2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +4+6
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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