Погода в Україні 17 січня: де очікуються снігопади

17 січня в Україні очікується штормовий вітер та снігопади, які захоплять більшість областей. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

17 січня, у понеділок, холодний атмосферний фронт визначатиме погоду в Україні, тому варто готуватись не лише до опадів, а й до сильного вітру, який сягатиме штормових позначок. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Середня температура вдень втримається на рівні нуля, а на півдні країни – до +3+7. У Києві 17 січня також очікуються сильний вітер та снігопади.

Прогноз погоди на 17 січня у містах України:

Ужгород 0-2

Львів 0-2

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк 0+2

Вінниця 0-2

Хмельницький 0-2

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +2+4

Одеса +4+6

Херсон +4+6

Сімферополь +4+6

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро +1+3

Запоріжжя +2+4

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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