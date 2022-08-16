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Погода в Україні 17 серпня: синоптики попереджають про грози

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Прогноз погоди на 17 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 17 серпня 2022 в Україні / Kevin Erdvig on Unsplash

17 серпня в Україні переважатиме волога та спекотна погода. Дізнавайтесь детальний прогноз по містах далі.

17 серпня, у середу, майже по всій країні очікуються короткочасні дощі з грозами, які чергуватимуться з проясненнями. Відповідно до даних Укргідрометцентру, значні опади пройдуть у південно-західних областях.

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Середня температура вдень втримається на рівні до +23+28, а найспекотніше буде на півдні Одещини та на Закарпатті – до +31. На Київщині прогнозується хмарна погода з проясненнями, вдень можливі грози, а температура дійде до позначки +25+27.

Прогноз погоди на 17 серпня у містах України:

Погода в Україні 17 серпня: синоптики попереджають про грози - фото 511489
  • Ужгород +26+30
  • Львів +25+27
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Чернівці +24+26
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Кропивницький +25+27
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +27+29
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +25+27
  • Суми +26+28
  • Харків +29+31
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +31+33
Konstantin Planinski on Unsplash - фото 511490
Konstantin Planinski on Unsplash

Правила поведінки під час грози від ДСНС:

  • Під час перебування вдома зачиніть всі двері та вікна;
  • У випадку штормового попередження уникайте паркування транспорту під високими конструкціями та під деревами;
  • На вулиці не ховайтесь під поодинокі високі дерева, а також уникайте металевих конструкцій (опори електропередач, вуличні ліхтарі тощо);
  • Якщо негода застала вас у полі, то краще перебути її у ямі, щоб тіло якомога менше торкалось з землею;
  • Якщо ви у горах під час грози, то варто уникати підвищень та виступів;
  • Не використовуйте електроприлади під час негоди, телефони також входять у цей перелік;
  • Не купайтесь у водоймах під час дощів з грозами.

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