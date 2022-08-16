Погода в Україні 17 серпня: синоптики попереджають про грози

Прогноз погоди на 17 серпня 2022 в Україні / Kevin Erdvig on Unsplash

17 серпня в Україні переважатиме волога та спекотна погода. Дізнавайтесь детальний прогноз по містах далі.

17 серпня, у середу, майже по всій країні очікуються короткочасні дощі з грозами, які чергуватимуться з проясненнями. Відповідно до даних Укргідрометцентру, значні опади пройдуть у південно-західних областях.

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Середня температура вдень втримається на рівні до +23+28, а найспекотніше буде на півдні Одещини та на Закарпатті – до +31. На Київщині прогнозується хмарна погода з проясненнями, вдень можливі грози, а температура дійде до позначки +25+27.

Прогноз погоди на 17 серпня у містах України:

Ужгород +26+30

Львів +25+27

Івано-Франківськ +21+23

Чернівці +24+26

Тернопіль +23+25

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +22+24

Хмельницький +23+25

Житомир +24+26

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Кропивницький +25+27

Миколаїв +26+28

Одеса +27+29

Херсон +27+29

Сімферополь +27+29

Полтава +25+27

Суми +26+28

Харків +29+31

Дніпро +27+29

Запоріжжя +28+30

Донецьк +29+31

Луганськ +31+33

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Правила поведінки під час грози від ДСНС:

Під час перебування вдома зачиніть всі двері та вікна;

У випадку штормового попередження уникайте паркування транспорту під високими конструкціями та під деревами;

На вулиці не ховайтесь під поодинокі високі дерева, а також уникайте металевих конструкцій (опори електропередач, вуличні ліхтарі тощо);

Якщо негода застала вас у полі, то краще перебути її у ямі, щоб тіло якомога менше торкалось з землею;

Якщо ви у горах під час грози, то варто уникати підвищень та виступів;

Не використовуйте електроприлади під час негоди, телефони також входять у цей перелік;

Не купайтесь у водоймах під час дощів з грозами.

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