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Погода в Україні 17 серпня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

17 серпня в Україні очікується найхолодніша погода по всій Європі, адже навіть на півдні ненадовго спаде спека. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

16 серпня, у суботу, по всій країні очікується відчутне зниження температури, адже у середньому повітря прогріється до +17+25, а на сході та півдні – до +23+28. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її словами, вже в неділю прийде нова порція потепління.

"Дощів буде небагато. Найближчими вихідними є ймовірність опадів на Півночі та Сході, дотягне місцями до Черкащини, у суботу де-не-де на Заході. Проте ці опади будуть локальними і млявими, таке собі...Більшість території належатиме сухій погоді. Вітер обіцяє бути поривчастим, до сильного, 17 серпня, у суботу", – додала вона.

У Києві 17 серпня також буде свіжа погода – до +18+20, вітряно, можливий дощ.

Прогноз погоди на 17 серпня у містах України:

Погода в Україні 17 серпня: де пройдуть дощі - фото 348235
  • Ужгород +24+26
  • Львів +21+23
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +21+22
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +25+27
  • Херсон +26+28
  • Полтава +20+22
  • Суми +19+21
  • Харків +25+27
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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