Погода в Україні 17 серпня: де пройдуть дощі

17 серпня в Україні очікується найхолодніша погода по всій Європі, адже навіть на півдні ненадовго спаде спека. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

16 серпня, у суботу, по всій країні очікується відчутне зниження температури, адже у середньому повітря прогріється до +17+25, а на сході та півдні – до +23+28. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її словами, вже в неділю прийде нова порція потепління.

"Дощів буде небагато. Найближчими вихідними є ймовірність опадів на Півночі та Сході, дотягне місцями до Черкащини, у суботу де-не-де на Заході. Проте ці опади будуть локальними і млявими, таке собі...Більшість території належатиме сухій погоді. Вітер обіцяє бути поривчастим, до сильного, 17 серпня, у суботу", – додала вона.

У Києві 17 серпня також буде свіжа погода – до +18+20, вітряно, можливий дощ.

Прогноз погоди на 17 серпня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +21+23

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +21+23

Хмельницький +21+22

Житомир +21+23

Чернігів +19+21

Черкаси +20+22

Миколаїв +25+27

Одеса +25+27

Херсон +26+28

Полтава +20+22

Суми +19+21

Харків +25+27

Дніпро +23+25

Запоріжжя +26+28

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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