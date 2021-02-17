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Погода в Україні 17 лютого: у яких областях прогнозується сніг

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

17 лютого атмосферний фронт принесе у кілька областей країни чергову порцію снігопадів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

17 лютого, у середу, антициклон втримає майже по всій країні суху та морозну погоду. Лише у західних областях, а також на Київщині, Вінниччині та Житомирщині очікуються снігопади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер переважатиме південно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря вдень -7-14 градусів, у південній частині, на південному сході та на Заході України вдень буде тепліше, -1-5 градусів. У Києві 17-го лютого ймовірність, що західний фронт зачепить столицю невеликим снігом є. На дорогах ожеледиця. Вдень -7-9 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 17 лютого у містах України:

Погода в Україні 17 лютого: у яких областях прогнозується сніг - фото 448124
  • Ужгород -1+1
  • Львів 0-2
  • Чернівці -1-3
  • Івано-Франківськ 0-2
  • Тернопіль 0-2
  • Рівне -1-3
  • Луцьк 0-2
  • Вінниця -5-7
  • Хмельницький -1-3
  • Житомир -4-6
  • Чернігів -7-9
  • Черкаси -7-9
  • Миколаїв -1-3
  • Одеса -1-3
  • Херсон -1-3
  • Сімферополь -1-3
  • Полтава -7-9
  • Суми -9-11
  • Харків -7-9
  • Дніпро -6-8
  • Запоріжжя -1-3
  • Донецьк -7-9
  • Луганськ -7-9

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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