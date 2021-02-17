Погода в Україні 17 лютого: у яких областях прогнозується сніг

17 лютого атмосферний фронт принесе у кілька областей країни чергову порцію снігопадів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

17 лютого, у середу, антициклон втримає майже по всій країні суху та морозну погоду. Лише у західних областях, а також на Київщині, Вінниччині та Житомирщині очікуються снігопади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер переважатиме південно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря вдень -7-14 градусів, у південній частині, на південному сході та на Заході України вдень буде тепліше, -1-5 градусів. У Києві 17-го лютого ймовірність, що західний фронт зачепить столицю невеликим снігом – є. На дорогах ожеледиця. Вдень -7-9 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 17 лютого у містах України:

Ужгород -1+1

Львів 0-2

Чернівці -1-3

Івано-Франківськ 0-2

Тернопіль 0-2

Рівне -1-3

Луцьк 0-2

Вінниця -5-7

Хмельницький -1-3

Житомир -4-6

Чернігів -7-9

Черкаси -7-9

Миколаїв -1-3

Одеса -1-3

Херсон -1-3

Сімферополь -1-3

Полтава -7-9

Суми -9-11

Харків -7-9

Дніпро -6-8

Запоріжжя -1-3

Донецьк -7-9

Луганськ -7-9

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