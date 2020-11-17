Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні

17 листопада в Україні переважатиме холодна погода, а місцями можливий сніг та невеликий дощ. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 листопада, у вівторок, по всій країні втримається прохолодна осіння погода. У східних областях прогнозується сніг, а на заході та південному сході - невеликі дощі. опади також будуть на Київщині та Житомирщині, де можливий мокрий сніг. У решті областей буде сухою Середня температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +11.

У Києві 17 листопада вдень очікується мокрий сніг, від -1 до +1.

Прогноз погоди на 17 листопада у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +8+10

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +6+8

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +3+5

Хмельницький +6+8

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси +1+3

Миколаїв +1+3

Одеса +8+10

Херсон +1+3

Сімферополь +6+8

Полтава 0+2

Суми -1+1

Харків -1-3

Дніпро +1+3

Запоріжжя +1+3

Донецьк -1-3

Луганськ -1-3

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