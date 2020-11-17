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Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

17 листопада в Україні переважатиме холодна погода, а місцями можливий сніг та невеликий дощ. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 листопада, у вівторок, по всій країні втримається прохолодна осіння погода. У східних областях прогнозується сніг, а на заході та південному сході - невеликі дощі. опади також будуть на Київщині та Житомирщині, де можливий мокрий сніг. У решті областей буде сухою Середня температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +11.

У Києві 17 листопада вдень очікується мокрий сніг, від -1 до +1.

Прогноз погоди на 17 листопада у містах України:

Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні - фото 435319
  • Ужгород +8+10
  • Львів +8+10
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +8+10
  • Херсон +1+3
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава 0+2
  • Суми -1+1
  • Харків -1-3
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -1-3

Читайте також: Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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