Погода в Україні 17 березня: у яких областях не буде дощів зі снігом

17 березня циклон визначатиме погоду майже на всій території країни, тому очікуються дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі

17 березня, у середу, циклон з атмосферним фронтом принесе опади у більшість областей країни. Лише на Півночі втримається хмарна, але суха погода без значних опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Температура повітря в Україні у середу почне поступово знижуватися – на Півночі, Заході, у більшості центральних областей передбачається +1+5 градусів. У південній частині, на південному сході, а також у Кропивницькому та Дніпрі з районами ще буде відчутно тепліше: протягом дня +5+11 градусів. У Києві 17-го березня переважатиме хмарна погода, проте без істотних опадів, хіба що якісь невеликі, районні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4, +5 градусів", – додала вона.

Також Діденко розповіла, що на потепління варто очікувати не раніше 22-23 березня.

Прогноз погоди на 17 березня у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +4+6

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +4+6

Луцьк +5+7

Вінниця +5+7

Хмельницький +3+5

Житомир +5+7

Чернігів +5+7

Черкаси +4+6

Миколаїв +8+10

Одеса +5+7

Херсон +9+11

Сімферополь +8+10

Полтава +5+7

Суми +4+6

Харків +4+6

Дніпро +6+8

Запоріжжя +9+11

Донецьк +5+7

Луганськ +4+6

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