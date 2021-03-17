На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 17 березня: у яких областях не буде дощів зі снігом
-
- 0
17 березня циклон визначатиме погоду майже на всій території країни, тому очікуються дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі
17 березня, у середу, циклон з атмосферним фронтом принесе опади у більшість областей країни. Лише на Півночі втримається хмарна, але суха погода без значних опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.
"Температура повітря в Україні у середу почне поступово знижуватися – на Півночі, Заході, у більшості центральних областей передбачається +1+5 градусів. У південній частині, на південному сході, а також у Кропивницькому та Дніпрі з районами ще буде відчутно тепліше: протягом дня +5+11 градусів. У Києві 17-го березня переважатиме хмарна погода, проте без істотних опадів, хіба що якісь невеликі, районні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4, +5 градусів", – додала вона.
Також Діденко розповіла, що на потепління варто очікувати не раніше 22-23 березня.
Прогноз погоди на 17 березня у містах України:
- Ужгород +5+7
- Львів +4+6
- Чернівці +3+5
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +3+5
- Рівне +4+6
- Луцьк +5+7
- Вінниця +5+7
- Хмельницький +3+5
- Житомир +5+7
- Чернігів +5+7
- Черкаси +4+6
- Миколаїв +8+10
- Одеса +5+7
- Херсон +9+11
- Сімферополь +8+10
- Полтава +5+7
- Суми +4+6
- Харків +4+6
- Дніпро +6+8
- Запоріжжя +9+11
- Донецьк +5+7
- Луганськ +4+6
Читайте також: Погода у березні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:51Погода в Україні 17 березня: у яких областях не буде дощів зі снігом
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
08:52Чи всім потрібно бути жайворонками: плюси і мінуси ранніх підйомів
-
08:27Як схуднути без стресу: німкеня знайшла несподівану користь відеоігор
-
07:57Науковцям вдалося сфотографувати унікальну планетарну туманність: космічне фото
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців
-
07:12У Suzuki показали перші фото подовженого позашляховика Jimny
- 16 березня
-
21:48Психологи назвали 3 типи людей, які найбільше схильні до зрад
-
21:17Футболіста Тоттенгему кинула дівчина: у всьому винні комп'ютерні ігри
-
20:4917 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:19Експерти назвали аромати, які допоможуть приборкати відчуття голоду
-
19:55Роналду заявив, що побив вічний рекорд Пеле: бразилець вже привітав його
-
19:42Toyota GR Yaris проти Mitsubishi Lancer Evolution VI TME: дивіться відео епічної гонки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:30Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен
-
19:24Пенелопа Крус кардинально змінила імідж (фото)
-
19:12Xiaomi Mi11 обійшов Samsung Galaxy S21 Ultra в тесті на ремонтопридатність
-
18:53Лікарі розповіли, чи допомагає вода прискорити метаболізм
-
18:33Смачно і некалорійно: рецепт плову менше 500 ккал
-
18:16Гороскоп на 17 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50The Irregulars: дивіться трейлер серіалу від Netflix про Шерлока Холмса і його помічників
-
17:41Рідкісний Lamborghini Countach пустять з молотка за 425 тисяч доларів
-
17:24Хейлі Бібер вразила фігурою у відвертому боді
-
17:13Спокуслива та стильна: Періс Хілтон знялася в рекламній кампанії Lanvin
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців
- 16 березня
-
21:48Психологи назвали 3 типи людей, які найбільше схильні до зрад
-
19:30Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен
-
16:21Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
-
14:40Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
- 15 березня
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня
-
08:50Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників
- 14 березня
-
20:50Дівчина тижня: розкута американська модель Рейчел Кук, яка обожнює голі фото (18+)
-
17:55Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
14:53Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:55Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня
-
08:48Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів
- 13 березня
-
21:49У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
18:16Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
-
15:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом
-
12:15Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії