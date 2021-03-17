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Погода в Україні 17 березня: у яких областях не буде дощів зі снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

17 березня циклон визначатиме погоду майже на всій території країни, тому очікуються дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі

17 березня, у середу, циклон з атмосферним фронтом принесе опади у більшість областей країни. Лише на Півночі втримається хмарна, але суха погода без значних опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Температура повітря в Україні у середу почне поступово знижуватися на Півночі, Заході, у більшості центральних областей передбачається +1+5 градусів. У південній частині, на південному сході, а також у Кропивницькому та Дніпрі з районами ще буде відчутно тепліше: протягом дня +5+11 градусів. У Києві 17-го березня переважатиме хмарна погода, проте без істотних опадів, хіба що якісь невеликі, районні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4, +5 градусів", – додала вона.

Також Діденко розповіла, що на потепління варто очікувати не раніше 22-23 березня.

Прогноз погоди на 17 березня у містах України:

Погода в Україні 17 березня: у яких областях не буде дощів зі снігом - фото 451887
  • Ужгород +5+7
  • Львів +4+6
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +5+7
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +8+10
  • Полтава +5+7
  • Суми +4+6
  • Харків +4+6
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +4+6

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