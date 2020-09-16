Погода в Україні 16 вересня: точний прогноз на сьогодні

16 вересня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, але місцями очікується похолодання. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

16 вересня, у середу, по всій країні втримається малохмарна та тепла погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 16-го вересня очікується в межах +25+30 градусів. Трохи свіжіше буде на північному сході України. У Сумській, Харківській, Луганській областях протягом дня +20+24 градуси. 17-го вересня із заходу Європи прийде атмосферний фронт, який принесе дощі на наш Захід, пройде Північчю та Центром. Південь та Схід майже не зачепить – там втримається переважно суха погода. Проте в тилу фронту пошириться холодне повітря: температура повітря знизиться вже у четвер в західних областях, а впродовж 18-19 вересня – у більшості областей України. Очікується усього +12+17 градусів, на Півдні буде тепліше на кілька градусів", – попередила вона про зміну погодних умов.

У Києві 16 вересня також буде сухо, температура вдень сягне позначки у +28 градусів. 17 вересня потеплішає до +30, але в другій половині дня дощі заберуть з собою спеку.

Прогноз погоди на 16 вересня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +27+29

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +27+29

Рівне +27+29

Луцьк +26+28

Вінниця +28+30

Хмельницький +27+29

Житомир +27+29

Чернігів +23+25

Черкаси +27+29

Миколаїв +27+29

Одеса +25+27

Херсон +26+28

Сімферополь +26+28

Полтава +23+25

Суми +23+25

Харків +23+25

Дніпро +27+29

Запоріжжя +26+28

Донецьк +25+27

Луганськ +24+26

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