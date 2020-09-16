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Погода в Україні 16 вересня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

16 вересня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, але місцями очікується похолодання. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

16 вересня, у середу, по всій країні втримається малохмарна та тепла погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 16-го вересня очікується в межах +25+30 градусів. Трохи свіжіше буде на північному сході України. У Сумській, Харківській, Луганській областях протягом дня +20+24 градуси. 17-го вересня із заходу Європи прийде атмосферний фронт, який принесе дощі на наш Захід, пройде Північчю та Центром. Південь та Схід майже не зачепить там втримається переважно суха погода. Проте в тилу фронту пошириться холодне повітря: температура повітря знизиться вже у четвер в західних областях, а впродовж 18-19 вересня у більшості областей України. Очікується усього +12+17 градусів, на Півдні буде тепліше на кілька градусів", – попередила вона про зміну погодних умов.

У Києві 16 вересня також буде сухо, температура вдень сягне позначки у +28 градусів. 17 вересня потеплішає до +30, але в другій половині дня дощі заберуть з собою спеку.

Прогноз погоди на 16 вересня у містах України:

Погода в Україні 16 вересня: точний прогноз на сьогодні - фото 425675
  • Ужгород +27+29
  • Львів +27+29
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +26+28
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +25+27
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +23+25
  • Суми +23+25
  • Харків +23+25
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +24+26

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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