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Погода в Україні 16 вересня: тепло повертається

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

16 вересня в Україні відчутно потеплішає у більшості областей, однак очікується поривчастий вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

16 вересня, у понеділок, в Україні почне підійматись температура повітря до +23+28. Найпрохолодніше ж буде у західних областях - до +19+23. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook,

"Ну, й не забувайте, що ночі вже не липневі, кому рано виходити чи пізно повертатися, обов‘язково вже тепліше одягайтеся.
Та й про ковдри треба згадати. Дощів у понеділок не буде, сонце і білі хмарки. Хіба поривчастий північно-західний вітер общипуватиме сухе поржавіле листя з каштанів і винограду", – додала вона. У Києві 16 вересня очікується тепла та сонячна погода до +23.

Прогноз погоди на 16 вересня у містах України:

Погода в Україні 16 вересня: тепло повертається - фото 355243
  • Ужгород +22+24
  • Львів +21+23
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +25+27
  • Херсон +24+26
  • Полтава +20+22
  • Суми +20+22
  • Харків +20+22
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +20+22

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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