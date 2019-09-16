Погода в Україні 16 вересня: тепло повертається

16 вересня в Україні відчутно потеплішає у більшості областей, однак очікується поривчастий вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

16 вересня, у понеділок, в Україні почне підійматись температура повітря до +23+28. Найпрохолодніше ж буде у західних областях - до +19+23. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook,

"Ну, й не забувайте, що ночі вже не липневі, кому рано виходити чи пізно повертатися, обов‘язково вже тепліше одягайтеся.

Та й про ковдри треба згадати. Дощів у понеділок не буде, сонце і білі хмарки. Хіба поривчастий північно-західний вітер общипуватиме сухе поржавіле листя з каштанів і винограду", – додала вона. У Києві 16 вересня очікується тепла та сонячна погода до +23.

Прогноз погоди на 16 вересня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +21+23

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +20+22

Хмельницький +21+23

Житомир +20+22

Чернігів +20+22

Черкаси +20+22

Миколаїв +24+26

Одеса +25+27

Херсон +24+26

Полтава +20+22

Суми +20+22

Харків +20+22

Дніпро +21+23

Запоріжжя +24+26

Донецьк +22+24

Луганськ +20+22

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