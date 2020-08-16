Погода в Україні 16 серпня: точний прогноз на сьогодні

16 серпня в Україні переважатиме сонячна літня погода, але місцями пройдуть локальні дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

16 серпня, у неділю, у більшості областей країни втримається малохмарна і тепла погода. Температура повітря сягне +23+27. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В неділю по північному сходу – Сумщина, Харківщина, Чернігівщина – збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощики. У Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить чудову сонячну, з красивими білими купчастими хмарками, погоду, в неділю потепліє до +25+27 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 16 серпня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +25+27

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +24+26

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +25+27

Хмельницький +24+26

Житомир +25+27

Чернігів +24+26

Черкаси +25+27

Миколаїв +26+28

Одеса +24+26

Херсон +26+28

Сімферополь +25+27

Полтава +23+25

Суми +23+25

Харків +22+24

Дніпро +24+26

Запоріжжя +25+27

Донецьк +23+25

Луганськ +22+24

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць