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Погода в Україні 16 серпня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

16 серпня в Україні переважатиме сонячна літня погода, але місцями пройдуть локальні дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

16 серпня, у неділю, у більшості областей країни втримається малохмарна і тепла погода. Температура повітря сягне +23+27. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В неділю по північному сходу Сумщина, Харківщина, Чернігівщина збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощики. У Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить чудову сонячну, з красивими білими купчастими хмарками, погоду, в неділю потепліє до +25+27 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 16 серпня у містах України:

Погода в Україні 16 серпня: точний прогноз на сьогодні - фото 420475
  • Ужгород +25+27
  • Львів +25+27
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +24+26
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +23+25
  • Суми +23+25
  • Харків +22+24
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +22+24

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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