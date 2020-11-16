Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок

16 листопада в Україні переважатиме суха погода, лише у кількох областях очікуються опади у вигляді дощу і навіть невеликого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 листопада, у понеділок, майже по всій країні буде суха та прохолодна погода. Лише у центральних та східних областях очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Середня температура вдень складе +2+7: найхолодніше буде на сході та на півночі – від +1 до -5.

У Києві 16 листопада вдень без істотних опадів, а повітря прогріється до позначок у +2+4.

Прогноз погоди на 16 листопада у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +7+9

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +7+9

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +5+7

Хмельницький +7+9

Житомир +4+6

Чернігів +1+3

Черкаси +3+5

Миколаїв +5+7

Одеса +7+9

Херсон +4+6

Сімферополь +6+8

Полтава 0-2

Суми -1-3

Харків -3-5

Дніпро -1+1

Запоріжжя +1+3

Донецьк 0-2

Луганськ -3-5

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