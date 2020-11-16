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Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

16 листопада в Україні переважатиме суха погода, лише у кількох областях очікуються опади у вигляді дощу і навіть невеликого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 листопада, у понеділок, майже по всій країні буде суха та прохолодна погода. Лише у центральних та східних областях очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Середня температура вдень складе +2+7: найхолодніше буде на сході та на півночі – від +1 до -5.

У Києві 16 листопада вдень без істотних опадів, а повітря прогріється до позначок у +2+4.

Прогноз погоди на 16 листопада у містах України:

Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок - фото 435217
  • Ужгород +7+9
  • Львів +7+9
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +7+9
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава 0-2
  • Суми -1-3
  • Харків -3-5
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ -3-5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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