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Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок
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16 листопада в Україні переважатиме суха погода, лише у кількох областях очікуються опади у вигляді дощу і навіть невеликого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 листопада, у понеділок, майже по всій країні буде суха та прохолодна погода. Лише у центральних та східних областях очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Середня температура вдень складе +2+7: найхолодніше буде на сході та на півночі – від +1 до -5.
У Києві 16 листопада вдень без істотних опадів, а повітря прогріється до позначок у +2+4.
Прогноз погоди на 16 листопада у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +7+9
- Чернівці +7+9
- Івано-Франківськ +7+9
- Тернопіль +7+9
- Рівне +6+8
- Луцьк +6+8
- Вінниця +5+7
- Хмельницький +7+9
- Житомир +4+6
- Чернігів +1+3
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +5+7
- Одеса +7+9
- Херсон +4+6
- Сімферополь +6+8
- Полтава 0-2
- Суми -1-3
- Харків -3-5
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя +1+3
- Донецьк 0-2
- Луганськ -3-5
Читайте також: Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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