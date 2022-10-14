Погода в Україні 15 жовтня: яка погода буде у суботу

15 жовтня майже по всій Україні переважатиме малохмарна сонячна погода, але місцями тепла не буде. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

15 жовтня, у суботу, повсюди в Україні переважатиме суха повітряна маса, лише в Карпатах та прикарпатських областях є ймовірність невеликих дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, антициклон захищає від дощів, штормових вітрів, сильних холодів, дарує сонечко, красиві тумани та ще таке ніжне, хоча й скромне, тепло.

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Найтеплішою буде погода на півдні України та в західних областях, максимально +14+19 градусів. На решті території очікується +10+15 градусів. Не забувайте, що ночі вже осінньо-холодні, передбачається 0+6 градусів, – додала вона.

У Києві 15-го жовтня буде без дощів, вночі +3+5 градусів, вдень +12+14 градусів.

Прогноз погоди на 15 жовтня у містах України:

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