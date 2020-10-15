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Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
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15 жовтня майже по всій країні погоду визначатиме антициклон, але місцями все ж очікуються опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
15 жовтня, у четвер, через антициклон в Україні переважатиме суха та сонячна погода, однак у західних областях все ж пройдуть дощі та очікується рвучкий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Очікується протягом дня +15+20 градусів, на Заході +13+18 градусів, у південній частині та на Сході України +19+23 градуси. Вночі та вранці – тумани! У Києві середина осені порадує класичною інстаграмною картинкою – без дощу, вранці серпанок чи туман, максимально впродовж дня до +16+17 градусів. Нагадую, що в суботу-неділю суттєво похолодає, лише на Сході та Півдні ще затримається тепліша погода", – зазначила вона.
Прогноз погоди на 15 жовтня у містах України:
- Ужгород +12+14
- Львів +12+14
- Чернівці +16+18
- Івано-Франківськ +14+16
- Тернопіль +14+16
- Рівне +15+17
- Луцьк +12+14
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +15+17
- Житомир +15+17
- Чернігів +16+18
- Черкаси +17+19
- Миколаїв +20+22
- Одеса +19+21
- Херсон +19+21
- Сімферополь +22+24
- Полтава +18+20
- Суми +16+18
- Харків +17+19
- Дніпро +18+20
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +18+20
- Луганськ +18+20
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