Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День захисника України

Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі

  • 13
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

15 жовтня майже по всій країні погоду визначатиме антициклон, але місцями все ж очікуються опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 жовтня, у четвер, через антициклон в Україні переважатиме суха та сонячна погода, однак у західних областях все ж пройдуть дощі та очікується рвучкий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Очікується протягом дня +15+20 градусів, на Заході +13+18 градусів, у південній частині та на Сході України +19+23 градуси. Вночі та вранці тумани! У Києві середина осені порадує класичною інстаграмною картинкою без дощу, вранці серпанок чи туман, максимально впродовж дня до +16+17 градусів. Нагадую, що в суботу-неділю суттєво похолодає, лише на Сході та Півдні ще затримається тепліша погода", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 15 жовтня у містах України:

Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі - фото 430182
  • Ужгород +12+14
  • Львів +12+14
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +19+21
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +18+20
  • Суми +16+18
  • Харків +17+19
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +18+20

Читайте також: Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+
  • 09 жовтня, 16:55
  • 13419
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 235
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2579203
Загрузка...
Новини