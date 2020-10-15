Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі

15 жовтня майже по всій країні погоду визначатиме антициклон, але місцями все ж очікуються опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 жовтня, у четвер, через антициклон в Україні переважатиме суха та сонячна погода, однак у західних областях все ж пройдуть дощі та очікується рвучкий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Очікується протягом дня +15+20 градусів, на Заході +13+18 градусів, у південній частині та на Сході України +19+23 градуси. Вночі та вранці – тумани! У Києві середина осені порадує класичною інстаграмною картинкою – без дощу, вранці серпанок чи туман, максимально впродовж дня до +16+17 градусів. Нагадую, що в суботу-неділю суттєво похолодає, лише на Сході та Півдні ще затримається тепліша погода", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 15 жовтня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +12+14

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +15+17

Луцьк +12+14

Вінниця +17+19

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +20+22

Одеса +19+21

Херсон +19+21

Сімферополь +22+24

Полтава +18+20

Суми +16+18

Харків +17+19

Дніпро +18+20

Запоріжжя +19+21

Донецьк +18+20

Луганськ +18+20

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