Погода в Україні 15 вересня: де буде найтепліше

15 вересня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

15 вересня, у неділю, майже по всій країні відчутно похолоднішає до +17+23 градусів. Лише на півдні та південному сході затримається тепло – до +24+29. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на сайті opogode.ua. За її словами, незначні дощі очікується повсюди, окрім сходу країни, а вітер посилиться до 5-12 м/с.

"У Києві 15 вересня без істотних опадів. Температура повітря 15 вересня у денні години вихідними очікується близько 20 градусів", – додала Діденко.

Прогноз погоди на 15 вересня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +19+21

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +18+20

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +19+21

Хмельницький +19+21

Житомир +17+19

Чернігів +18+20

Черкаси +20+22

Миколаїв +23+25

Одеса +21+23

Херсон +23+25

Полтава +20+22

Суми +17+19

Харків +18+20

Дніпро +21+23

Запоріжжя +22+24

Донецьк +19+21

Луганськ +18+20

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