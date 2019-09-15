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Серіал Кріпосна Міс Україна

Погода в Україні 15 вересня: де буде найтепліше

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

15 вересня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

15 вересня, у неділю, майже по всій країні відчутно похолоднішає до +17+23 градусів. Лише на півдні та південному сході затримається тепло – до +24+29. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на сайті opogode.ua. За її словами, незначні дощі очікується повсюди, окрім сходу країни, а вітер посилиться до 5-12 м/с.

"У Києві 15 вересня без істотних опадів. Температура повітря 15 вересня у денні години вихідними очікується близько 20 градусів", – додала Діденко.

Прогноз погоди на 15 вересня у містах України:

Погода в Україні 15 вересня: де буде найтепліше - фото 355028
  • Ужгород +21+23
  • Львів +19+21
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +21+23
  • Херсон +23+25
  • Полтава +20+22
  • Суми +17+19
  • Харків +18+20
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +18+20

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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