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Погода в Україні 15 січня: посилення морозів та ожеледиця

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

15 січня в Україні почне знижуватись температура повітря, а також періодично падатиме сніг. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 січня, у п'ятницю, арктична повітряна маса принесе в Україну серйозні морози, адже вдень очікується до -4-11, а найтепліше буде у південних областях – до 0-3. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На дорогах ожеледиця! Сніг підсипатиме періодично й нерівномірно, невеликий, максимум помірний. Надалі, до кінця тижня, похолодання посилиться до нічних -15-23 градусів, вдень очікується -10-15 градусів. У Києві п'ятниця буде холодною одягайтеся дуже тепло. Очікується 10-12 градусів морозу. Вихідними та на початку наступного тижня, на Святвечір, на Водохреще, морози в столиці зміцніють до нічних -15-20 градусів. Послаблення морозів очікується з 21 січня", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 15 січня у містах України:

Погода в Україні 15 січня: посилення морозів та ожеледиця - фото 443132
  • Ужгород -4-6
  • Львів -7-9
  • Чернівці -5-7
  • Івано-Франківськ -7-9
  • Тернопіль -8-10
  • Рівне -9-11
  • Луцьк -9-11
  • Вінниця -8-10
  • Хмельницький -8-10
  • Житомир-9-11
  • Чернігів -8-10
  • Черкаси -5-7
  • Миколаїв -2-4
  • Одеса -1-3
  • Херсон -1+1
  • Сімферополь +2+4
  • Полтава-5-7
  • Суми -5-7
  • Харків -4-6
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -4-6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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