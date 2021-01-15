Погода в Україні 15 січня: посилення морозів та ожеледиця

15 січня в Україні почне знижуватись температура повітря, а також періодично падатиме сніг. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 січня, у п'ятницю, арктична повітряна маса принесе в Україну серйозні морози, адже вдень очікується до -4-11, а найтепліше буде у південних областях – до 0-3. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На дорогах ожеледиця! Сніг підсипатиме періодично й нерівномірно, невеликий, максимум помірний. Надалі, до кінця тижня, похолодання посилиться до нічних -15-23 градусів, вдень очікується -10-15 градусів. У Києві п'ятниця буде холодною – одягайтеся дуже тепло. Очікується 10-12 градусів морозу. Вихідними та на початку наступного тижня, на Святвечір, на Водохреще, морози в столиці зміцніють до нічних -15-20 градусів. Послаблення морозів очікується з 21 січня", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 15 січня у містах України:

Ужгород -4-6

Львів -7-9

Чернівці -5-7

Івано-Франківськ -7-9

Тернопіль -8-10

Рівне -9-11

Луцьк -9-11

Вінниця -8-10

Хмельницький -8-10

Житомир-9-11

Чернігів -8-10

Черкаси -5-7

Миколаїв -2-4

Одеса -1-3

Херсон -1+1

Сімферополь +2+4

Полтава-5-7

Суми -5-7

Харків -4-6

Дніпро -2-4

Запоріжжя -1+1

Донецьк -2-4

Луганськ -4-6

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