Погода в Україні 15 серпня: точний прогноз на суботу

15 серпня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому майже повсюди буде сонячно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 серпня, у суботу, через антициклон Emil у більшості областей країни втримається суха та малохмарна погода. Лише у Прикарпатті можливі дощі та грози. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря становитиме +24+28 градусів. На Півночі та Сході в суботу буде свіжувато, +19+24 градуси, а ось вже в неділю потепліє до +23+27 градусів. Найближча мінімальна температура повітря у східних та північних областях +9+13 градусів – це вже треба дістати не просто пледи, а ковдри. У Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить чудову сонячну, з красивими білими купчастими хмарками, погоду. Свіжіше буде в суботу, близько +23 градусів, а в неділю потепліє до +25+27 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 15 серпня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +24+26

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +23+25

Рівне +22+24

Луцьк +23+25

Вінниця +23+25

Хмельницький +23+25

Житомир +22+24

Чернігів +20+22

Черкаси +22+24

Миколаїв +25+27

Одеса +22+24

Херсон +24+26

Сімферополь +23+25

Полтава +21+23

Суми +19+21

Харків +20+22

Дніпро +23+25

Запоріжжя +23+25

Донецьк +22+24

Луганськ +21+23

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