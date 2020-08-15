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Погода в Україні 15 серпня: точний прогноз на суботу

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

15 серпня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому майже повсюди буде сонячно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 серпня, у суботу, через антициклон Emil у більшості областей країни втримається суха та малохмарна погода. Лише у Прикарпатті можливі дощі та грози. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря становитиме +24+28 градусів. На Півночі та Сході в суботу буде свіжувато, +19+24 градуси, а ось вже в неділю потепліє до +23+27 градусів. Найближча мінімальна температура повітря у східних та північних областях +9+13 градусів це вже треба дістати не просто пледи, а ковдри. У Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить чудову сонячну, з красивими білими купчастими хмарками, погоду. Свіжіше буде в суботу, близько +23 градусів, а в неділю потепліє до +25+27 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 15 серпня у містах України:

Погода в Україні 15 серпня: точний прогноз на суботу - фото 420344
  • Ужгород +24+26
  • Львів +24+26
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +22+24
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +21+23
  • Суми +19+21
  • Харків +20+22
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +21+23

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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