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Погода в Україні 15 листопада: точний прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

15 листопада в Україні маже всюди визначатиме погоду антициклон, тому у більшості областей буде сухо та прохолодно. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

15 листопада, у неділю, майже по всій країні втримається суха погода, тільки у північних областях можливі незначні дощі і навіть мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Буде холодненько: вночі -3+4 градуси, вдень +4+9 градусів, на північному сході +2+5 градусів. На Закарпатті та в Криму +9+13 градусів. У Києві в неділю буде хмарно, щось трохи покапає і, можливо, навіть політає. Але поки що нічого особливого. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 15 листопада у містах України:

Погода в Україні 15 листопада: точний прогноз на неділю - фото 435096
  • Ужгород +7+9
  • Львів +8+10
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +8+10
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +3+5
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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