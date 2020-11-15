Погода в Україні 15 листопада: точний прогноз на неділю

15 листопада в Україні маже всюди визначатиме погоду антициклон, тому у більшості областей буде сухо та прохолодно. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

15 листопада, у неділю, майже по всій країні втримається суха погода, тільки у північних областях можливі незначні дощі і навіть мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Буде холодненько: вночі -3+4 градуси, вдень +4+9 градусів, на північному сході +2+5 градусів. На Закарпатті та в Криму +9+13 градусів. У Києві в неділю буде хмарно, щось трохи покапає і, можливо, навіть політає. Але поки що нічого особливого. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 15 листопада у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +8+10

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +6+8

Хмельницький +6+8

Житомир +6+8

Чернігів +4+6

Черкаси +5+7

Миколаїв +7+9

Одеса +8+10

Херсон +6+8

Сімферополь +7+9

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +5+7

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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