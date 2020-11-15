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Погода в Україні 15 листопада: точний прогноз на неділю
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15 листопада в Україні маже всюди визначатиме погоду антициклон, тому у більшості областей буде сухо та прохолодно. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
15 листопада, у неділю, майже по всій країні втримається суха погода, тільки у північних областях можливі незначні дощі і навіть мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Буде холодненько: вночі -3+4 градуси, вдень +4+9 градусів, на північному сході +2+5 градусів. На Закарпатті та в Криму +9+13 градусів. У Києві в неділю буде хмарно, щось трохи покапає і, можливо, навіть політає. Але поки що нічого особливого. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 15 листопада у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +8+10
- Чернівці +6+8
- Івано-Франківськ +8+10
- Тернопіль +7+9
- Рівне +6+8
- Луцьк +6+8
- Вінниця +6+8
- Хмельницький +6+8
- Житомир +6+8
- Чернігів +4+6
- Черкаси +5+7
- Миколаїв +7+9
- Одеса +8+10
- Херсон +6+8
- Сімферополь +7+9
- Полтава +3+5
- Суми +2+4
- Харків +2+4
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +3+5
- Донецьк +2+4
- Луганськ +2+4
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