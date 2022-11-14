Погода в Україні 15 листопада: синоптик попередила про серйозне похолодання

15 листопада в Україні переважатиме суха та сонячна погода, а температура повітря продовжить знижуватись. Але вже до кінця тижня в країну завітають атмосферні фронти, що принесуть мокрий сніг. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

15 листопада, у вівторок, у більшості областей країни середня температура повітря складе +3+8, а найтепліше буде у південних та західних областях – до +9+14. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, опадів у цей день очікувати не варто.

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У Києві 15 листопада також переважатиме сонячна прохолодна погода, вдень до +7. Та вже з 16 листопада по всій країні очікуються серйозне зниження температури повітря.

Градуси попрямують до "мінусів" навіть у денні години, атмосферні фронти принесуть опади – дощі поступово переходитимуть у мокрий сніг! Підготуйтеся до різкої зміни погоди – перевірте гардеробні речі, витягніть товщі пуховики й шапки, особлива увага – міцному взуттю, подбайте про залишки свіжих квітів на вулиці. Шановні водії! Швиденько на СТО чи в рідні гаражі – міняти гуму на автомобілях. Не зволікайте, будь ласка, – наголосила синоптик.

Прогноз погоди на 15 листопада по містах України:

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