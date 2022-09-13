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Погода в Україні 14 вересня: потепління та невеликі дощі

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Прогноз погоди на 14 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 14 вересня 2022 в Україні / Lexi Anderson on Unsplash

14 вересня у багатьох областях країни очікується відчутне підняття температури повітря, а дощів поменшає. Детальний прогноз по містах читайте далі.

14 вересня, у середу, середня температура вдень підійметься до +17+22, а на Одещині, частково на Вінниччині та у Чернівецькій області навіть до +24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найхолодніше буде на північному сході, на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині, де позначки термометра втримаються на рівні +12+16.

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Дощі пройдуть вдень у середу переважно невеликі, у західних, північних, центральних (окрім Вінниччини) та східних областях. У південній частині України завтра опадів не передбачається. Вітер західний, північно-західний, помірний. У Києві 14-го вересня дощ ймовірний, але переважно або невеликий, або мрякою, або просто вологість може сісти густо, туманно. Температура повітря у столиці у середу максимально +18+20 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 14 вересня у містах України:

Погода в Україні 14 вересня: потепління та невеликі дощі - фото 513016
  • Ужгород +19+21
  • Львів +15+17
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Чернівці +17+19
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Кропивницький +16+18
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +19+21
  • Херсон +18+20
  • Сімферополь +20+22
  • Полтава +15+17
  • Суми +14+16
  • Харків +16+18
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +18+20

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