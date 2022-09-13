Погода в Україні 14 вересня: потепління та невеликі дощі

14 вересня у багатьох областях країни очікується відчутне підняття температури повітря, а дощів поменшає. Детальний прогноз по містах читайте далі.

14 вересня, у середу, середня температура вдень підійметься до +17+22, а на Одещині, частково на Вінниччині та у Чернівецькій області навіть до +24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найхолодніше буде на північному сході, на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині, де позначки термометра втримаються на рівні +12+16.

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Дощі пройдуть вдень у середу переважно невеликі, у західних, північних, центральних (окрім Вінниччини) та східних областях. У південній частині України завтра опадів не передбачається. Вітер західний, північно-західний, помірний. У Києві 14-го вересня дощ ймовірний, але переважно або невеликий, або мрякою, або просто вологість може сісти густо, туманно. Температура повітря у столиці у середу максимально +18+20 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 14 вересня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +15+17

Івано-Франківськ +16+18

Чернівці +17+19

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +16+18

Хмельницький +16+18

Житомир +16+18

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Кропивницький +16+18

Миколаїв +19+21

Одеса +19+21

Херсон +18+20

Сімферополь +20+22

Полтава +15+17

Суми +14+16

Харків +16+18

Дніпро +18+20

Запоріжжя +18+20

Донецьк +18+20

Луганськ +18+20

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