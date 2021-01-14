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Погода в Україні 14 січня: прогноз на Василя

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

14 січня у кількох областях країни погоду визначатиме циклон, тому снігопади продовжаться. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

14 січня, у четвер, у західні та частину північних областей, а також Вінниччину циклон принесе снігопади, а от на решті території України переважатиме суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На дорогах вже слизько обережно. Вдень на Василя в Україні передбачається -1-5 градусів, у південній частині близько нуля. У Києві 14-го січня є надія на сніг, ближче в другій половині дня або ввечері, вдень -2-4 градуси. Серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити з 15-го січня, температура повітря у нічні години впродовж 15-19 січня становитиме -13-20 градусів, місцями можливо до -20-22 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 14 січня у містах України:

Погода в Україні 14 січня: прогноз на Василя - фото 443053
  • Ужгород -1+1
  • Львів 0-2
  • Чернівці 0-2
  • Івано-Франківськ 0-2
  • Тернопіль 0-2
  • Рівне -1-3
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0-2
  • Житомир -1-3
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса +1+3
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь 0+2
  • Полтава 0-2
  • Суми -3-5
  • Харків -2-4
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -2-4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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