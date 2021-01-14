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Погода в Україні 14 січня: прогноз на Василя
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14 січня у кількох областях країни погоду визначатиме циклон, тому снігопади продовжаться. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
14 січня, у четвер, у західні та частину північних областей, а також Вінниччину циклон принесе снігопади, а от на решті території України переважатиме суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"На дорогах вже слизько – обережно. Вдень на Василя в Україні передбачається -1-5 градусів, у південній частині близько нуля. У Києві 14-го січня є надія на сніг, ближче в другій половині дня або ввечері, вдень -2-4 градуси. Серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити з 15-го січня, температура повітря у нічні години впродовж 15-19 січня становитиме -13-20 градусів, місцями можливо до -20-22 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 14 січня у містах України:
- Ужгород -1+1
- Львів 0-2
- Чернівці 0-2
- Івано-Франківськ 0-2
- Тернопіль 0-2
- Рівне -1-3
- Луцьк -1-3
- Вінниця -1+1
- Хмельницький 0-2
- Житомир -1-3
- Чернігів -2-4
- Черкаси -1+1
- Миколаїв 0+2
- Одеса +1+3
- Херсон 0+2
- Сімферополь 0+2
- Полтава 0-2
- Суми -3-5
- Харків -2-4
- Дніпро 0-2
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк -1-3
- Луганськ -2-4
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