Погода в Україні 14 січня: прогноз на Василя

14 січня у кількох областях країни погоду визначатиме циклон, тому снігопади продовжаться. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

14 січня, у четвер, у західні та частину північних областей, а також Вінниччину циклон принесе снігопади, а от на решті території України переважатиме суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На дорогах вже слизько – обережно. Вдень на Василя в Україні передбачається -1-5 градусів, у південній частині близько нуля. У Києві 14-го січня є надія на сніг, ближче в другій половині дня або ввечері, вдень -2-4 градуси. Серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити з 15-го січня, температура повітря у нічні години впродовж 15-19 січня становитиме -13-20 градусів, місцями можливо до -20-22 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 14 січня у містах України:

Ужгород -1+1

Львів 0-2

Чернівці 0-2

Івано-Франківськ 0-2

Тернопіль 0-2

Рівне -1-3

Луцьк -1-3

Вінниця -1+1

Хмельницький 0-2

Житомир -1-3

Чернігів -2-4

Черкаси -1+1

Миколаїв 0+2

Одеса +1+3

Херсон 0+2

Сімферополь 0+2

Полтава 0-2

Суми -3-5

Харків -2-4

Дніпро 0-2

Запоріжжя 0+2

Донецьк -1-3

Луганськ -2-4

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