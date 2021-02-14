Погода в Україні 14 лютого: прогноз на День Валентина

14 лютого в Україні продовжить посилюватись похолодання, а місцями можливі опади у вигляді снігу. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

14 лютого, у неділю, антициклон Helida визначатиме погоду майже по всій країні, тому серйозних опадів не прогнозується. Лише місцями можливі періодичні снігопади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На дорогах ожеледиця! Температура повітря вночі очікується -10-16 градусів, вдень -5-11 градусів. У Криму та на Закарпатті лише вдень від 2 морозу до 2 тепла. У Києві вихідними – також холодно, вночі -12-14, вдень -7-10 градусів. На дорогах та тротуарах слизько. Місцями можливий невеликий сніг, проте без серйозних опадів, завершальний циклон Volker пішов остаточно", – додала вона. Також синоптик розповіла, що у новому тижні лютого температура повітря продовжить знижуватись, але снігопадів поменшає. Послаблення морозів прогнозується з 21-22 лютого.

Прогноз погоди на 14 лютого у містах України:

Ужгород -1-3

Львів -2-4

Чернівці -2-4

Івано-Франківськ -2-4

Тернопіль -3-5

Рівне -3-5

Луцьк -1-3

Вінниця -7-9

Хмельницький -4-6

Житомир -3-5

Чернігів -5-7

Черкаси -7-9

Миколаїв -4-6

Одеса -2-4

Херсон -2-4

Сімферополь -1-3

Полтава -7-9

Суми -9-11

Харків -8-10

Дніпро -5-7

Запоріжжя -3-5

Донецьк -6-8

Луганськ -7-9

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