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Погода в Україні 14 лютого: прогноз на День Валентина

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

14 лютого в Україні продовжить посилюватись похолодання, а місцями можливі опади у вигляді снігу. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

14 лютого, у неділю, антициклон Helida визначатиме погоду майже по всій країні, тому серйозних опадів не прогнозується. Лише місцями можливі періодичні снігопади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На дорогах ожеледиця! Температура повітря вночі очікується -10-16 градусів, вдень -5-11 градусів. У Криму та на Закарпатті лише вдень від 2 морозу до 2 тепла. У Києві вихідними також холодно, вночі -12-14, вдень -7-10 градусів. На дорогах та тротуарах слизько. Місцями можливий невеликий сніг, проте без серйозних опадів, завершальний циклон Volker пішов остаточно", – додала вона. Також синоптик розповіла, що у новому тижні лютого температура повітря продовжить знижуватись, але снігопадів поменшає. Послаблення морозів прогнозується з 21-22 лютого.

Прогноз погоди на 14 лютого у містах України:

Погода в Україні 14 лютого: прогноз на День Валентина - фото 447625
  • Ужгород -1-3
  • Львів -2-4
  • Чернівці -2-4
  • Івано-Франківськ -2-4
  • Тернопіль -3-5
  • Рівне -3-5
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -7-9
  • Хмельницький -4-6
  • Житомир -3-5
  • Чернігів -5-7
  • Черкаси -7-9
  • Миколаїв -4-6
  • Одеса -2-4
  • Херсон -2-4
  • Сімферополь -1-3
  • Полтава -7-9
  • Суми -9-11
  • Харків -8-10
  • Дніпро -5-7
  • Запоріжжя -3-5
  • Донецьк -6-8
  • Луганськ -7-9

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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