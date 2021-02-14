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Погода в Україні 14 лютого: прогноз на День Валентина
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14 лютого в Україні продовжить посилюватись похолодання, а місцями можливі опади у вигляді снігу. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.
14 лютого, у неділю, антициклон Helida визначатиме погоду майже по всій країні, тому серйозних опадів не прогнозується. Лише місцями можливі періодичні снігопади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"На дорогах ожеледиця! Температура повітря вночі очікується -10-16 градусів, вдень -5-11 градусів. У Криму та на Закарпатті лише вдень від 2 морозу до 2 тепла. У Києві вихідними – також холодно, вночі -12-14, вдень -7-10 градусів. На дорогах та тротуарах слизько. Місцями можливий невеликий сніг, проте без серйозних опадів, завершальний циклон Volker пішов остаточно", – додала вона. Також синоптик розповіла, що у новому тижні лютого температура повітря продовжить знижуватись, але снігопадів поменшає. Послаблення морозів прогнозується з 21-22 лютого.
Прогноз погоди на 14 лютого у містах України:
- Ужгород -1-3
- Львів -2-4
- Чернівці -2-4
- Івано-Франківськ -2-4
- Тернопіль -3-5
- Рівне -3-5
- Луцьк -1-3
- Вінниця -7-9
- Хмельницький -4-6
- Житомир -3-5
- Чернігів -5-7
- Черкаси -7-9
- Миколаїв -4-6
- Одеса -2-4
- Херсон -2-4
- Сімферополь -1-3
- Полтава -7-9
- Суми -9-11
- Харків -8-10
- Дніпро -5-7
- Запоріжжя -3-5
- Донецьк -6-8
- Луганськ -7-9
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