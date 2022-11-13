Погода в Україні 14 листопада: синоптик розповіла, коли буде перший сніг

14 листопада в Україні буде поступове зниження температури до зимового варіанту. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

14 листопада, у понеділок, розпочнеться поступове зниження температури повітря. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у понеділок-вівторок варто очікувати до +3+8 градусів, а з четверга до 3 морозу-4 тепла.

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Антициклон – область високого атмосферного тиску – утримуватиме будь-які опади від України, переважатиме у понеділок суха, навіть часто із сонцем, погода.

14 листопада в більшості областей України передбачається впродовж дня +3+8 градусів, проте ще тепліше повітря затримається у західних областях та у південній частині, +8+13 градусів. У Києві в понеділок похолоднішає, максимально не вище +6+7 градусів. Буде сухо, з сонячними проясненнями", – додала вона.

Вже у середу-четвер в Україні буде сніг. Не повсюди, але в багатьох районах. У середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження і в другій половині тижня навіть вдень з'являться "мінуси" та випадатиме мокрий сніг.

Прогноз погоди на 14 листопада по містах України:

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