Погода в Україні 14 червня: прогноз погоди на понеділок

14 червня в Україні визначатиме погоду циклон, тому у більшості областей очікуються короткочасні дощі. Доповнить картину і похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

14 червня, у понеділок, дощі з грозами залишаться у більшості областей країни. Найменші шанси на опади очікуються лише на Львівщині, Рівненщині, Волині та в Приазов'ї. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Найпрохолоднішою виявиться західна частина України включно, звичайно ж, із Карпатами. Протягом дня в наших західних областях передбачається +14+19 градусів, в Карпатах +11+15 градусів, на високогір'ї місцями +5+8 градусів. У північних, центральних областях України очікується у понеділок +19+24 градуси. У південній частині, яка також частково потрапить у свіжішу зону - від +18+20 градусів на Одещині до +25 градусів на Запоріжжі. На Сході України буде найтепліше, +22+27 градусів", – додала вона.

У Києві 14 червня також пройдуть короткочасні дощі з поривчастим вітром, але температура втримається на комфортній позначці у +20+23.

Прогноз погоди на 14 червня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +16+18

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +17+19

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +22+23

Хмельницький +7+19

Житомир +21+23

Чернігів +23+25

Черкаси +22+24

Миколаїв +23+25

Одеса +20+22

Херсон +23+25

Сімферополь +22+24

Полтава +22+24

Суми +23+25

Харків +25+27

Дніпро +23+25

Запоріжжя +24+26

Донецьк +24+26

Луганськ +25+27

Читайте також: Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць