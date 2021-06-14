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Погода в Україні 14 червня: прогноз погоди на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

14 червня в Україні визначатиме погоду циклон, тому у більшості областей очікуються короткочасні дощі. Доповнить картину і похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

14 червня, у понеділок, дощі з грозами залишаться у більшості областей країни. Найменші шанси на опади очікуються лише на Львівщині, Рівненщині, Волині та в Приазов'ї. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Найпрохолоднішою виявиться західна частина України включно, звичайно ж, із Карпатами. Протягом дня в наших західних областях передбачається +14+19 градусів, в Карпатах +11+15 градусів, на високогір'ї місцями +5+8 градусів. У північних, центральних областях України очікується у понеділок +19+24 градуси. У південній частині, яка також частково потрапить у свіжішу зону - від +18+20 градусів на Одещині до +25 градусів на Запоріжжі. На Сході України буде найтепліше, +22+27 градусів", – додала вона.

У Києві 14 червня також пройдуть короткочасні дощі з поривчастим вітром, але температура втримається на комфортній позначці у +20+23.

Прогноз погоди на 14 червня у містах України:

Погода в Україні 14 червня: прогноз погоди на понеділок - фото 463295
  • Ужгород +17+19
  • Львів +16+18
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +22+23
  • Хмельницький +7+19
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +20+22
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +22+24
  • Суми +23+25
  • Харків +25+27
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +25+27

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