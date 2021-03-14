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Погода в Україні 14 березня: у яких областях пройдуть дощі
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14 березня майже по всіх країні втримається суха та сонячна погода, але атмосферний фронт принесе опади у кілька областей. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
14 березня, у неділю, майже по всій країні втримається тепла, але вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Протягом дня температура повітря боротиметься із нещодавнім снігом досить високими градусами – очікується +4+9, в Криму та південному заході України місцями +10+15. Черговий атмосферний фронт принесе дощі в західну частину, ввечері опади дійдуть до Вінницької, Житомирської та Київської областей. На решті території буде суха погода. У Києві збільшення хмарності, але без істотних опадів, вдень до +7 градусів. Поки що стійкого і потужного валу потепління не видно, все поступово, з температурними коливаннями", – поділилась вона.
Прогноз погоди на 14 березня у містах України:
- Ужгород +8+10
- Львів +8+10
- Чернівці +9+11
- Івано-Франківськ +9+11
- Тернопіль +8+10
- Рівне +8+10
- Луцьк +8+10
- Вінниця +8+10
- Хмельницький +7+9
- Житомир +8+10
- Чернігів +6+8
- Черкаси +7+9
- Миколаїв +8+10
- Одеса +6+8
- Херсон +8+10
- Сімферополь +8+10
- Полтава +6+8
- Суми +5+7
- Харків +3+5
- Дніпро +7+9
- Запоріжжя +6+8
- Донецьк +6+8
- Луганськ +6+8
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