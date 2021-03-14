Погода в Україні 14 березня: у яких областях пройдуть дощі

14 березня майже по всіх країні втримається суха та сонячна погода, але атмосферний фронт принесе опади у кілька областей. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

14 березня, у неділю, майже по всій країні втримається тепла, але вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня температура повітря боротиметься із нещодавнім снігом досить високими градусами – очікується +4+9, в Криму та південному заході України місцями +10+15. Черговий атмосферний фронт принесе дощі в західну частину, ввечері опади дійдуть до Вінницької, Житомирської та Київської областей. На решті території буде суха погода. У Києві збільшення хмарності, але без істотних опадів, вдень до +7 градусів. Поки що стійкого і потужного валу потепління не видно, все поступово, з температурними коливаннями", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 14 березня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +8+10

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +8+10

Хмельницький +7+9

Житомир +8+10

Чернігів +6+8

Черкаси +7+9

Миколаїв +8+10

Одеса +6+8

Херсон +8+10

Сімферополь +8+10

Полтава +6+8

Суми +5+7

Харків +3+5

Дніпро +7+9

Запоріжжя +6+8

Донецьк +6+8

Луганськ +6+8

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