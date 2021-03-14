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Погода в Україні 14 березня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

14 березня майже по всіх країні втримається суха та сонячна погода, але атмосферний фронт принесе опади у кілька областей. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

14 березня, у неділю, майже по всій країні втримається тепла, але вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня температура повітря боротиметься із нещодавнім снігом досить високими градусами очікується +4+9, в Криму та південному заході України місцями +10+15. Черговий атмосферний фронт принесе дощі в західну частину, ввечері опади дійдуть до Вінницької, Житомирської та Київської областей. На решті території буде суха погода. У Києві збільшення хмарності, але без істотних опадів, вдень до +7 градусів. Поки що стійкого і потужного валу потепління не видно, все поступово, з температурними коливаннями", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 14 березня у містах України:

Погода в Україні 14 березня: у яких областях пройдуть дощі - фото 451427
  • Ужгород +8+10
  • Львів +8+10
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +6+8
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +8+10
  • Полтава +6+8
  • Суми +5+7
  • Харків +3+5
  • Дніпро +7+9
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +6+8

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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