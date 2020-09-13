Погода в Україні 13 вересня: точний прогноз на сьогодні

13 вересня по всій країні втримається тепла та суха погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

13 вересня, у неділю, в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у всіх областях втримається суха погода без опадів. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +23+28, а найспекотніше буде на півдні країни.

У КИєві 13 вересня також без опадів, а повітря вдень прогріється до позначок у +25+27.

Прогноз погоди на 13 вересня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +25+27

Рівне +24+26

Луцьк +23+25

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +25+27

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +27+29

Сімферополь +26+28

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +25+27

Дніпро +26+28

Запоріжжя +28+30

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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