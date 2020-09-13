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Погода в Україні 13 вересня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

13 вересня по всій країні втримається тепла та суха погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

13 вересня, у неділю, в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у всіх областях втримається суха погода без опадів. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +23+28, а найспекотніше буде на півдні країни.

У КИєві 13 вересня також без опадів, а повітря вдень прогріється до позначок у +25+27.

Прогноз погоди на 13 вересня у містах України:

Погода в Україні 13 вересня: точний прогноз на сьогодні - фото 425137
  • Ужгород +28+30
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +25+27
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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