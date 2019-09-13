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Серіал Кріпосна Міс Україна

Погода в Україні 13 вересня: що чекати у чорну п'ятницю

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

13 вересня в Україні очікується останній теплий день цього тижня. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

13 вересня, у п'ятницю, по всій країні втримається малохмарна та сонячна погода. Однак комфортна температура повітря та відсутність опадів будуть короткочасними. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже на вихідних в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та похолодання на північ та захід.

"Разом із зміною погоди можуть прийти мігрені, сонливість, загострення судинних недуг, так що не лякайтеся, а підготуйтеся. Але поки що, у п`ятницю, 13 вересня, ніяких забобонів та страхів скрізь буде сухо та тепло, в межах України +24+30 градусів. У Києві вдень максимально близько +28 градусів", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 13 вересня у містах України:

Погода в Україні 13 вересня: що чекати у чорну п'ятницю - фото 354480
  • Ужгород +25+27
  • Львів +22+24
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Полтава +25+27
  • Суми +25+27
  • Харків +25+27
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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