Погода в Україні 13 вересня: що чекати у чорну п'ятницю

13 вересня в Україні очікується останній теплий день цього тижня. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

13 вересня, у п'ятницю, по всій країні втримається малохмарна та сонячна погода. Однак комфортна температура повітря та відсутність опадів будуть короткочасними. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже на вихідних в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та похолодання на північ та захід.

"Разом із зміною погоди можуть прийти мігрені, сонливість, загострення судинних недуг, так що не лякайтеся, а підготуйтеся. Але поки що, у п`ятницю, 13 вересня, ніяких забобонів та страхів – скрізь буде сухо та тепло, в межах України +24+30 градусів. У Києві вдень максимально близько +28 градусів", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 13 вересня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +22+24

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +24+26

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +24+26

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Полтава +25+27

Суми +25+27

Харків +25+27

Дніпро +26+28

Запоріжжя +26+28

Донецьк +24+26

Луганськ +25+27

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