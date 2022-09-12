Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Погода в Україні 13 вересня: дощі та стрибки температури

  • 44
Прогноз погоди на 12 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 12 вересня 2022 в Україні / Tom Rogerson on Unsplash

13 вересня в більшості областей країни погоду визначатиме циклон, тож дощі все ще затримаються. Детальний прогноз по містах читайте далі.

13 вересня, у вівторок, майже по всій Україні прогнозується дощова погода. Однак вдень у західних та північних областях поменшає опадів. За словами синоптика Наталки Діденко, вітер буде помірним всюди, крім Одещини, Чернівецької області та Миколаївщині, де пориви сягатимуть 15-20 м/с.

І ще: Погода у вересні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Температура повітря у вівторок досить неоднорідна. Дуже тепла погода очікується на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму та на Херсонщині, +18+23 градуси. Найхолодніше буде вздовж смуги Сумщина – Полтавщина – Черкащина – Кропивницький з районами та північ Одещини, тут передбачається +11+15 градусів. На решті території України максимально очікується у вівторок +13+17 градусів, – додала вона.

У Києві 13 вересня дощитиме у першій половині дня, а температура втримається на рівні +12+14. Вже з середи, 14 вересня очікується нова порція потепління.

Прогноз погоди на 13 вересня у містах України:

Погода в Україні 13 вересня: дощі та стрибки температури - фото 512942
  • Ужгород +15+17
  • Львів +15+17
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Чернівці +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Кропивницький +13+15
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +16+18
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +13+15
  • Суми +12+14
  • Харків +16+18
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +19+21

Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2022: календар, коли небезпечні дати в України

пропозиції партнерів
Новини