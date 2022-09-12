Погода в Україні 13 вересня: дощі та стрибки температури

13 вересня в більшості областей країни погоду визначатиме циклон, тож дощі все ще затримаються. Детальний прогноз по містах читайте далі.

13 вересня, у вівторок, майже по всій Україні прогнозується дощова погода. Однак вдень у західних та північних областях поменшає опадів. За словами синоптика Наталки Діденко, вітер буде помірним всюди, крім Одещини, Чернівецької області та Миколаївщині, де пориви сягатимуть 15-20 м/с.

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Температура повітря у вівторок досить неоднорідна. Дуже тепла погода очікується на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму та на Херсонщині, +18+23 градуси. Найхолодніше буде вздовж смуги Сумщина – Полтавщина – Черкащина – Кропивницький з районами та північ Одещини, тут передбачається +11+15 градусів. На решті території України максимально очікується у вівторок +13+17 градусів, – додала вона.

У Києві 13 вересня дощитиме у першій половині дня, а температура втримається на рівні +12+14. Вже з середи, 14 вересня очікується нова порція потепління.

Прогноз погоди на 13 вересня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +15+17

Івано-Франківськ +13+15

Чернівці +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +15+17

Хмельницький +14+16

Житомир +13+15

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Кропивницький +13+15

Миколаїв +14+16

Одеса +16+18

Херсон +17+19

Сімферополь +16+18

Полтава +13+15

Суми +12+14

Харків +16+18

Дніпро +15+17

Запоріжжя +18+20

Донецьк +18+20

Луганськ +19+21

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