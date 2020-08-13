Погода в Україні 13 серпня: точний прогноз на сьогодні

13 серпня в Україні все ще переважатиме прохолодна погода, але дощів поменшає. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

13 серпня, у четвер, у більшості областей переважатиме неспекотна погода з комфортною температурою повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, дощі очікуються лише у північних областях, а на решті території буде малохмарно.

"Така неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень. Південь та південний схід триматимуться найдовше, проте й там вже очікуються комфортні й лагідніші +25+28 градусів. У більшості областей України 13-го серпня передбачається протягом дня +23+27 градусів. Найпрохолодніше буде на Півночі, +19+23 градуси. У Києві четвер буде свіжим: вночі +12 градусів, вдень +20+22 градуси. Суттєві опади – навряд, хіба вдень збільшиться хмарність і якась крапля північної хмарності досягне де-не-де столиці", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 13 серпня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +21+23

Луцьк +22+24

Вінниця +22+24

Хмельницький +21+23

Житомир +21+23

Чернігів +20+22

Черкаси +21+23

Миколаїв +25+27

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Сімферополь +26+28

Полтава +20+22

Суми +19+21

Харків +20+22

Дніпро +21+23

Запоріжжя +24+26

Донецьк +22+24

Луганськ +21+23

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