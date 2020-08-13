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Погода в Україні 13 серпня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

13 серпня в Україні все ще переважатиме прохолодна погода, але дощів поменшає. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

13 серпня, у четвер, у більшості областей переважатиме неспекотна погода з комфортною температурою повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, дощі очікуються лише у північних областях, а на решті території буде малохмарно.

"Така неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень. Південь та південний схід триматимуться найдовше, проте й там вже очікуються комфортні й лагідніші +25+28 градусів. У більшості областей України 13-го серпня передбачається протягом дня +23+27 градусів. Найпрохолодніше буде на Півночі, +19+23 градуси. У Києві четвер буде свіжим: вночі +12 градусів, вдень +20+22 градуси. Суттєві опади навряд, хіба вдень збільшиться хмарність і якась крапля північної хмарності досягне де-не-де столиці", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 13 серпня у містах України:

Погода в Україні 13 серпня: точний прогноз на сьогодні - фото 420181
  • Ужгород +26+28
  • Львів +23+25
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +20+22
  • Суми +19+21
  • Харків +20+22
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +21+23

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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