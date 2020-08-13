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Погода в Україні 13 серпня: точний прогноз на сьогодні
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13 серпня в Україні все ще переважатиме прохолодна погода, але дощів поменшає. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
13 серпня, у четвер, у більшості областей переважатиме неспекотна погода з комфортною температурою повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, дощі очікуються лише у північних областях, а на решті території буде малохмарно.
"Така неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень. Південь та південний схід триматимуться найдовше, проте й там вже очікуються комфортні й лагідніші +25+28 градусів. У більшості областей України 13-го серпня передбачається протягом дня +23+27 градусів. Найпрохолодніше буде на Півночі, +19+23 градуси. У Києві четвер буде свіжим: вночі +12 градусів, вдень +20+22 градуси. Суттєві опади – навряд, хіба вдень збільшиться хмарність і якась крапля північної хмарності досягне де-не-де столиці", – зазначила вона.
Прогноз погоди на 13 серпня у містах України:
- Ужгород +26+28
- Львів +23+25
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +22+24
- Рівне +21+23
- Луцьк +22+24
- Вінниця +22+24
- Хмельницький +21+23
- Житомир +21+23
- Чернігів +20+22
- Черкаси +21+23
- Миколаїв +25+27
- Одеса +26+28
- Херсон +26+28
- Сімферополь +26+28
- Полтава +20+22
- Суми +19+21
- Харків +20+22
- Дніпро +21+23
- Запоріжжя +24+26
- Донецьк +22+24
- Луганськ +21+23
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