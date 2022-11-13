Погода в Україні 13 листопада: у неділю не варто сидіти вдома

13 листопада в Україні буде останній теплий день. Похолодання варто очікувати з понеділка. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

13 листопада, у неділю, в Україні обіцяє знову комфортну погоду – без дощів, +8+13 градусів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, буде нюанс – поривчастий північно-західний вітер, такий, з поривами, щоб листя мальовничо літало.

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У Києві 13 листопада також передбачається суха тепла погода з рвучким вітром. Максимально до +12 градусів. А ось у понеділок в Україну почне заходити інша, холодніша, повітряна маса", – додала вона.

Прогноз погоди на 13 листопада по містах України:

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