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Погода в Україні 13 червня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

13 червня волога та холодна погода захопиться більшість областей країни. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

13 червня, у неділю, холодний атмосферний фронт визначатиме погоду у більшості областей країни. За даними Укргідрометцентру, він принесе не лише дощі, а й зниження температури. 14 червня в Україні короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах, град та шквали до 15-20 м/с. 14 червня на Правобережжі +16-22, на решті території +20-26. У Києві у неділю до +20 градусів, місцями періодичні опади.

Прогноз погоди на 13 червня у містах України:

Погода в Україні 13 червня: точний прогноз на сьогодні - фото 463176
  • Ужгород +20+22
  • Львів +18+20
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +23+25
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +22+24
  • Суми +22+24
  • Харків +24+26
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +24+26

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