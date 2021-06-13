Погода в Україні 13 червня: точний прогноз на сьогодні

13 червня волога та холодна погода захопиться більшість областей країни. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

13 червня, у неділю, холодний атмосферний фронт визначатиме погоду у більшості областей країни. За даними Укргідрометцентру, він принесе не лише дощі, а й зниження температури. 14 червня в Україні короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах, град та шквали до 15-20 м/с. 14 червня на Правобережжі +16-22, на решті території +20-26. У Києві у неділю до +20 градусів, місцями періодичні опади.

Прогноз погоди на 13 червня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +18+20

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +19+21

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +19+21

Хмельницький +19+21

Житомир +20+22

Чернігів +21+23

Черкаси +22+24

Миколаїв +24+26

Одеса +23+25

Херсон +24+26

Сімферополь +24+26

Полтава +22+24

Суми +22+24

Харків +24+26

Дніпро +23+25

Запоріжжя +24+26

Донецьк +24+26

Луганськ +24+26

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