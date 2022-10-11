Погода в Україні 12 жовтня: яку погоду очікувати у середу

12 жовтня майже по всій Україні переважатиме малохмарна погода з проясненнями, але місцями все ж можливі невеликі дощі. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

12 жовтня, у середу, дощі відступлять зі східних областей, але порція невеликих опадів прийде у Карпати та на Закарпаття. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, незначні дощі можливі також на Черкащині та на Київщині.

І ще: Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно

Температура повітря суттєво не міняється, хоча все ж непомітно, проте відчутно спускається до холодніших ночей. Найближчої ночі очікується +3+10 градусів, на північному сході від 1 морозу до 4 тепла. Впродовж дня середи стовпчики термометрів в Україні піднімуться до цілком комфортних осінніх +13+18 градусів, – додала вона.

У Києві 12 жовтня переважатиме хмарна погода з проясненнями, суттєвих опадів не очікується. Вдень повітря у столиці прогріється до +14. Наталка Діденко також зауважила, що упродовж тижня кардинальних погодних змін не очікується.

Прогноз погоди на 12 жовтня у містах України:

Читайте також: Погода у жовтні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць