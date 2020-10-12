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Погода в Україні 12 жовтня: прогноз на понеділок по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 жовтня частину країни накриють дощі, але майже у всіх областях очікуються сонячна і тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

12 жовтня, у понеділок, майже по всій Україні переважатиме суха та комфортна погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, лише у західних областях прогнозуються дощі, а температура коливатиметься на рівні +15+19.

У решті областей вдень повітря прогріється до позначок у +19+23. У Києві 12 жовтня також буде сонячна та тепло, до + 19+21.

Прогноз погоди на 12 жовтня у містах України:

Погода в Україні 12 жовтня: прогноз на понеділок по містах - фото 429844
  • Ужгород +17+19
  • Львів +15+17
  • Чернівці +17+19
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +20+22
  • Херсон +22+24
  • Сімферополь +20+22
  • Полтава +20+22
  • Суми +20+22
  • Харків +20+22
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +20+22

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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