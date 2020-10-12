Погода в Україні 12 жовтня: прогноз на понеділок по містах

12 жовтня частину країни накриють дощі, але майже у всіх областях очікуються сонячна і тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

12 жовтня, у понеділок, майже по всій Україні переважатиме суха та комфортна погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, лише у західних областях прогнозуються дощі, а температура коливатиметься на рівні +15+19.

У решті областей вдень повітря прогріється до позначок у +19+23. У Києві 12 жовтня також буде сонячна та тепло, до + 19+21.

Прогноз погоди на 12 жовтня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +15+17

Чернівці +17+19

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +16+18

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +17+19

Хмельницький +17+19

Житомир +17+19

Чернігів +17+19

Черкаси +19+21

Миколаїв +21+23

Одеса +20+22

Херсон +22+24

Сімферополь +20+22

Полтава +20+22

Суми +20+22

Харків +20+22

Дніпро +20+22

Запоріжжя +20+22

Донецьк +20+22

Луганськ +20+22

Читайте також: Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць