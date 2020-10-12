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Погода в Україні 12 жовтня: прогноз на понеділок по містах
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12 жовтня частину країни накриють дощі, але майже у всіх областях очікуються сонячна і тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
12 жовтня, у понеділок, майже по всій Україні переважатиме суха та комфортна погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, лише у західних областях прогнозуються дощі, а температура коливатиметься на рівні +15+19.
У решті областей вдень повітря прогріється до позначок у +19+23. У Києві 12 жовтня також буде сонячна та тепло, до + 19+21.
Прогноз погоди на 12 жовтня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +15+17
- Чернівці +17+19
- Івано-Франківськ +16+18
- Тернопіль +16+18
- Рівне +15+17
- Луцьк +15+17
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +17+19
- Житомир +17+19
- Чернігів +17+19
- Черкаси +19+21
- Миколаїв +21+23
- Одеса +20+22
- Херсон +22+24
- Сімферополь +20+22
- Полтава +20+22
- Суми +20+22
- Харків +20+22
- Дніпро +20+22
- Запоріжжя +20+22
- Донецьк +20+22
- Луганськ +20+22
Читайте також: Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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