Погода в Україні 12 вересня: синоптик попередила про тиждень дощів

12 вересня в Україні переважатиме волога погода, адже насувається дощовий циклон. Детальний прогноз по містах читайте далі.

12 вересня, у понеділок, новий тиждень розпочнеться з дощів і циклону Пеггі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, 12 вересня дощі, від невеликих до помірних, пройдуть практично повсюди.

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Волога хмарна погода – не привід сумувати, бо осінь лише починається. Та й поки що немає справжніх холодів, протягом дня все ж не морози: максимально, наприклад, у південній частині, у Дніпрі з районами, Кропивницькому з районами, Полтавщині та в східних областях очікується аж +17+22, в Криму до +24 градусів. Найхолодніше буде у західній частині України, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, прикордонних районах Сумщини та Харківщини, західних районах Черкащини, передбачається +10+15 градусів. Вітер посилюватиметься до окремих штормових поривів на заході та сході України, на решті території вгомониться, максимум помірний, – додала вона.

У Києві понеділок 12 вересня погода буде вологого, хмарною, з періодичними дощами. Протягом дня повітря не обіцяє столиці тепла, максимальна температура повітря передбачається лише +14 градусів. Потепліє відчутніше у середу.

Прогноз погоди на 12 вересня у містах України:

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