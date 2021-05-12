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Погода в Україні 12 травня: у яких областях пройдуть грози

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 травня погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, тому у більшості областей очікують періодичні дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 травня, середу, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі з грозами майже по всій країні, тільки у західних областях, а також на Вінниччині, Одещині та Житомирщині втримається суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своєму Фейсбуці.

"Вітер в Україні завтра поривчастий, колючий, переважно північно-східний. Знову похолоднішає. Протягом дня у більшості областей очікується +12+17 градусів. А ось у західних областях тепліше, +15+21 градусів. Полюсом тепла виявиться Закарпаття там передбачається до +25 градусів! У Києві в середу також знизиться температура повітря, вдень у межах +15, +16 градусів. Дощ ймовірний, але місцями та незначний. Вітер східного напрямку буде поривчастим. Візьміть щось тепліше", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 12 травня у містах України:

Погода в Україні 12 травня: у яких областях пройдуть грози - фото 459026
  • Ужгород +23+25
  • Львів +21+23
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +16+18
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +14+16
  • Суми +13+15
  • Харків +14+16
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

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