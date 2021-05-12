Погода в Україні 12 травня: у яких областях пройдуть грози

12 травня погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, тому у більшості областей очікують періодичні дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 травня, середу, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі з грозами майже по всій країні, тільки у західних областях, а також на Вінниччині, Одещині та Житомирщині втримається суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своєму Фейсбуці.

"Вітер в Україні завтра поривчастий, колючий, переважно північно-східний. Знову похолоднішає. Протягом дня у більшості областей очікується +12+17 градусів. А ось у західних областях тепліше, +15+21 градусів. Полюсом тепла виявиться Закарпаття – там передбачається до +25 градусів! У Києві в середу також знизиться температура повітря, вдень у межах +15, +16 градусів. Дощ ймовірний, але місцями та незначний. Вітер східного напрямку буде поривчастим. Візьміть щось тепліше", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 12 травня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +21+23

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +19+21

Луцьк +21+23

Вінниця +16+18

Хмельницький +19+21

Житомир +15+17

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Миколаїв +15+17

Одеса +16+18

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +14+16

Суми +13+15

Харків +14+16

Дніпро +15+17

Запоріжжя +14+16

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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