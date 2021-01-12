Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах

12 січня у більшості областей країни втримається суха погода, а температура повітря почне поступово знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 січня, у вівторок, значних опадів в Україні не прогнозується, лише невеликі можливі у західних та центральних областях. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

"Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах -2-7 градусів, на Півдні близько нуля, протягом дня 12-го січня очікується в більшості областей України від 2 морозу до 2 градусів тепла. Надалі температура повітря поступово знижуватиметься і в період 14-19 січня досягатиме у нічні години -14-20 градусів. Так що похолодання не відміняється. Ожеледиця – уважно. У Києві 12-го січня суттєвих опадів не передбачається, максимум – окремі польоти сніжинок для підтримки січневого іміджу атмосфери. Вночі у столиці -3 градуси, вдень -1 градус". – додала вона.

Прогноз погоди на 12 січня у містах України:

Ужгород -1+1

Львів +2+4

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон -1+1

Сімферополь +2+4

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя -1+1

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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