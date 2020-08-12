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Погода в Україні 12 серпня: у яких областях очікується похолодання

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 серпня в Україні визначатиме погоду холодний атмосферний фронт, тому температура повітря відчутно знизиться, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

12 серпня, у середу, майже у всі області прийде похолодання, а місцями очікуються дощі з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Фронт холодний, тому в його тилу 12 серпня відчутно знизиться температура на Півночі України, до +19+23 градусів. У середу фронт посунеться південніше, локальні грозові дощі ймовірні на Півдні, у Центрі та на Прикарпатті, можливі місцями на північному сході. Значна частина території України буде 12 серпня у сухій погоді. Температура повітря очікується найнижчою у північній частині,+19+23, найвищою на Півдні, +27+32 градуси. У більшості областей +24+28 градусів", – поділилась вона.

У Києві 12 серпня також буде свіжіше – до +20+22, ймовірність дощів невелика.

Прогноз погоди на 12 серпня у містах України:

Погода в Україні 12 серпня: у яких областях очікується похолодання - фото 420132
  • Ужгород +29+31
  • Львів +25+27
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +28+30
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +24+26
  • Суми +19+21
  • Харків +25+27
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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