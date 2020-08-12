Погода в Україні 12 серпня: у яких областях очікується похолодання

12 серпня в Україні визначатиме погоду холодний атмосферний фронт, тому температура повітря відчутно знизиться, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

12 серпня, у середу, майже у всі області прийде похолодання, а місцями очікуються дощі з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Фронт – холодний, тому в його тилу 12 серпня відчутно знизиться температура на Півночі України, до +19+23 градусів. У середу фронт посунеться південніше, локальні грозові дощі ймовірні на Півдні, у Центрі та на Прикарпатті, можливі місцями на північному сході. Значна частина території України буде 12 серпня у сухій погоді. Температура повітря очікується найнижчою у північній частині,+19+23, найвищою – на Півдні, +27+32 градуси. У більшості областей +24+28 градусів", – поділилась вона.

У Києві 12 серпня також буде свіжіше – до +20+22, ймовірність дощів невелика.

Прогноз погоди на 12 серпня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +25+27

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +24+26

Рівне +22+24

Луцьк +24+26

Вінниця +25+27

Хмельницький +23+25

Житомир +21+23

Чернігів +20+22

Черкаси +23+25

Миколаїв +27+29

Одеса +28+30

Херсон +28+30

Сімферополь +28+30

Полтава +24+26

Суми +19+21

Харків +25+27

Дніпро +24+26

Запоріжжя +24+26

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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