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Погода в Україні 12 серпня: у яких областях очікується похолодання
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12 серпня в Україні визначатиме погоду холодний атмосферний фронт, тому температура повітря відчутно знизиться, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
12 серпня, у середу, майже у всі області прийде похолодання, а місцями очікуються дощі з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Фронт – холодний, тому в його тилу 12 серпня відчутно знизиться температура на Півночі України, до +19+23 градусів. У середу фронт посунеться південніше, локальні грозові дощі ймовірні на Півдні, у Центрі та на Прикарпатті, можливі місцями на північному сході. Значна частина території України буде 12 серпня у сухій погоді. Температура повітря очікується найнижчою у північній частині,+19+23, найвищою – на Півдні, +27+32 градуси. У більшості областей +24+28 градусів", – поділилась вона.
У Києві 12 серпня також буде свіжіше – до +20+22, ймовірність дощів невелика.
Прогноз погоди на 12 серпня у містах України:
- Ужгород +29+31
- Львів +25+27
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +25+27
- Тернопіль +24+26
- Рівне +22+24
- Луцьк +24+26
- Вінниця +25+27
- Хмельницький +23+25
- Житомир +21+23
- Чернігів +20+22
- Черкаси +23+25
- Миколаїв +27+29
- Одеса +28+30
- Херсон +28+30
- Сімферополь +28+30
- Полтава +24+26
- Суми +19+21
- Харків +25+27
- Дніпро +24+26
- Запоріжжя +24+26
- Донецьк +25+27
- Луганськ +25+27
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