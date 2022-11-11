Погода в Україні 12 листопада: синоптик попередила про останні теплі дні

12 листопада в Україні розпочинаються останні два теплі дні – субота і неділя. Похолодання варто очікувати з понеділка. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

12 листопада, у суботу, антициклон Charly зумовить суху, бездощову, безсніжну погоду в усіх наших областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, температура повітря ще залишиться комфортною, як для цієї кліматичної пори.

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Протягом дня очікується +8+13 градусів, в Криму до +12+15 градусів. Навіть у нічні години не буде "мінусів", десь в межах +3+8 градусів. Ось хіба що західний та північно-західний вітер обіцяє бути рвучким вихідними – ну, щільніше закутаєтесь у шалики та візьмете у сумку тоншу шапку", – додала вона.

У Києві впродовж суботи-неділі також вітер очікується поривчастим. Проте опадів не передбачається ані в суботу, ані в неділю. Температура повітря в столиці ще побуде досить високою, вдень близько +10+12 градусів.

З понеділка-вівторка в Україну заходить повітря з нижчими градусами – очікується похолодання.

Прогноз погоди на 12 листопада по містах України:

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