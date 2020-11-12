Погода в Україні 12 листопада: прогноз погоди на четвер

12 листопада в країні все ще визначатиме погоду антициклон, тому всюди буде сухо. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

12 листопада, у четвер, майже по всій країні втримається прохолодна та суха погода, а місцями навіть можлива паморозь. Про це розповідала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні поступово знижуватиметься. Вночі 12-го листопада до -3+4 градусів, вдень до +3+8 градусів. У Києві в четвер опади малоймовірні. Найближчої ночі очікується 0+3 градуси, завтра вдень +3+6 градусів. До кінця тижня в Україні – без істотних опадів, холоднішатиме далі. Закривається сезон сушених грибів і відкривається сезон грибів морожених", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 12 листопада у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +5+7

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +5+7

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +5+7

Хмельницький +5+7

Житомир +4+6

Чернігів +4+6

Черкаси +4+6

Миколаїв +6+8

Одеса +7+9

Херсон +7+9

Сімферополь +7+9

Полтава +3+5

Суми +3+5

Харків +3+5

Дніпро +3+5

Запоріжжя +5+7

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

Читайте також: Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць