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Погода в Україні 12 листопада: прогноз погоди на четвер

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 листопада в країні все ще визначатиме погоду антициклон, тому всюди буде сухо. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

12 листопада, у четвер, майже по всій країні втримається прохолодна та суха погода, а місцями навіть можлива паморозь. Про це розповідала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні поступово знижуватиметься. Вночі 12-го листопада до -3+4 градусів, вдень до +3+8 градусів. У Києві в четвер опади малоймовірні. Найближчої ночі очікується 0+3 градуси, завтра вдень +3+6 градусів. До кінця тижня в Україні – без істотних опадів, холоднішатиме далі. Закривається сезон сушених грибів і відкривається сезон грибів морожених", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 12 листопада у містах України:

Погода в Україні 12 листопада: прогноз погоди на четвер - фото 434629
  • Ужгород +5+7
  • Львів +5+7
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +7+9
  • Херсон +7+9
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +3+5
  • Суми +3+5
  • Харків +3+5
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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