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Погода в Україні 12 листопада: прогноз погоди на четвер
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12 листопада в країні все ще визначатиме погоду антициклон, тому всюди буде сухо. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
12 листопада, у четвер, майже по всій країні втримається прохолодна та суха погода, а місцями навіть можлива паморозь. Про це розповідала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря в Україні поступово знижуватиметься. Вночі 12-го листопада до -3+4 градусів, вдень до +3+8 градусів. У Києві в четвер опади малоймовірні. Найближчої ночі очікується 0+3 градуси, завтра вдень +3+6 градусів. До кінця тижня в Україні – без істотних опадів, холоднішатиме далі. Закривається сезон сушених грибів і відкривається сезон грибів морожених", – зазначила вона.
Прогноз погоди на 12 листопада у містах України:
- Ужгород +5+7
- Львів +5+7
- Чернівці +5+7
- Івано-Франківськ +5+7
- Тернопіль +5+7
- Рівне +5+7
- Луцьк +5+7
- Вінниця +5+7
- Хмельницький +5+7
- Житомир +4+6
- Чернігів +4+6
- Черкаси +4+6
- Миколаїв +6+8
- Одеса +7+9
- Херсон +7+9
- Сімферополь +7+9
- Полтава +3+5
- Суми +3+5
- Харків +3+5
- Дніпро +3+5
- Запоріжжя +5+7
- Донецьк +3+5
- Луганськ +2+4
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