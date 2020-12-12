Погода в Україні 12 грудня: ожеледиця та штормове попередження

12 грудня майже по всій країні очікується волога та вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 грудня, у суботу, у всіх областях, крім сходу та південного сходу прогнозуються мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Відповідно до даних Укргідрометцентру, вдень середня температура повітря коливатиметься на рівні від -1 до +4, а найтепліше буде у західних та південних областях – до +2+9.

"12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця; у західних (крім Закарпаття), центральних, східних, вдень і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – також попереджають синоптики.

Прогноз погоди на 12 грудня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +2+4

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця -1+1

Хмельницький 0+2

Житомир -1+1

Чернігів -1-3

Черкаси -1+1

Миколаїв +2+4

Одеса +4+6

Херсон +4+6

Сімферополь +4+6

Полтава 0+2

Суми -1-3

Харків -1+1

Дніпро +1+3

Запоріжжя +2+4

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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