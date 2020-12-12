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Погода в Україні 12 грудня: ожеледиця та штормове попередження
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12 грудня майже по всій країні очікується волога та вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
12 грудня, у суботу, у всіх областях, крім сходу та південного сходу прогнозуються мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Відповідно до даних Укргідрометцентру, вдень середня температура повітря коливатиметься на рівні від -1 до +4, а найтепліше буде у західних та південних областях – до +2+9.
"12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця; у західних (крім Закарпаття), центральних, східних, вдень і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – також попереджають синоптики.
Прогноз погоди на 12 грудня у містах України:
- Ужгород +4+6
- Львів +2+4
- Чернівці +2+4
- Івано-Франківськ +2+4
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк 0+2
- Вінниця -1+1
- Хмельницький 0+2
- Житомир -1+1
- Чернігів -1-3
- Черкаси -1+1
- Миколаїв +2+4
- Одеса +4+6
- Херсон +4+6
- Сімферополь +4+6
- Полтава 0+2
- Суми -1-3
- Харків -1+1
- Дніпро +1+3
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк -1+1
- Луганськ -1+1
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