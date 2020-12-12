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Погода в Україні 12 грудня: ожеледиця та штормове попередження

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 грудня майже по всій країні очікується волога та вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 грудня, у суботу, у всіх областях, крім сходу та південного сходу прогнозуються мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Відповідно до даних Укргідрометцентру, вдень середня температура повітря коливатиметься на рівні від -1 до +4, а найтепліше буде у західних та південних областях – до +2+9.

"12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця; у західних (крім Закарпаття), центральних, східних, вдень і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – також попереджають синоптики.

Прогноз погоди на 12 грудня у містах України:

Погода в Україні 12 грудня: ожеледиця та штормове попередження - фото 438756
  • Ужгород +4+6
  • Львів +2+4
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1-3
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +4+6
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава 0+2
  • Суми -1-3
  • Харків -1+1
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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