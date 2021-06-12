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Погода в Україні 12 червня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 червня в Україні все ще втримається волога погода, але у частині областей все ж буде сонячно та сухо. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 червня, у суботу, по всій країні буде тепло, до +20+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, майже у всіх областях прогнозуються дощі, але вздовж смуги Чернігівщина – Київщина – Черкащина – Одещина переважатиме суха погода.

"Але поза цією смугою грозові дощі, можливі шквал і град. У Києві. Субота. Сонячно, +21+24 градуси. Неділя. Дощ, гроза. Зниження температури повітря до +19 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 12 червня у містах України:

Погода в Україні 12 червня: де пройдуть дощі - фото 463065
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +24+26
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +23+25
  • Суми +22+24
  • Харків +22+24
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

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