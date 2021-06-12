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Погода в Україні 12 червня: де пройдуть дощі
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12 червня в Україні все ще втримається волога погода, але у частині областей все ж буде сонячно та сухо. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
12 червня, у суботу, по всій країні буде тепло, до +20+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, майже у всіх областях прогнозуються дощі, але вздовж смуги Чернігівщина – Київщина – Черкащина – Одещина переважатиме суха погода.
"Але поза цією смугою – грозові дощі, можливі шквал і град. У Києві. Субота. Сонячно, +21+24 градуси. Неділя. Дощ, гроза. Зниження температури повітря до +19 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 12 червня у містах України:
- Ужгород +23+25
- Львів +22+24
- Чернівці +21+23
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +22+24
- Рівне +23+25
- Луцьк +23+25
- Вінниця +23+25
- Хмельницький +22+24
- Житомир +23+25
- Чернігів +23+25
- Черкаси +23+25
- Миколаїв +24+26
- Одеса +24+26
- Херсон +23+25
- Сімферополь +24+26
- Полтава +23+25
- Суми +22+24
- Харків +22+24
- Дніпро +23+25
- Запоріжжя +23+25
- Донецьк +23+25
- Луганськ +23+25
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