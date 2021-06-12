Погода в Україні 12 червня: де пройдуть дощі

12 червня в Україні все ще втримається волога погода, але у частині областей все ж буде сонячно та сухо. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 червня, у суботу, по всій країні буде тепло, до +20+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, майже у всіх областях прогнозуються дощі, але вздовж смуги Чернігівщина – Київщина – Черкащина – Одещина переважатиме суха погода.

"Але поза цією смугою – грозові дощі, можливі шквал і град. У Києві. Субота. Сонячно, +21+24 градуси. Неділя. Дощ, гроза. Зниження температури повітря до +19 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 12 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +23+25

Хмельницький +22+24

Житомир +23+25

Чернігів +23+25

Черкаси +23+25

Миколаїв +24+26

Одеса +24+26

Херсон +23+25

Сімферополь +24+26

Полтава +23+25

Суми +22+24

Харків +22+24

Дніпро +23+25

Запоріжжя +23+25

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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