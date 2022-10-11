Погода в Україні 11 жовтня: у яких областях очікуються дощі

11 жовтня майже по всій країні переважатиме суха та сонячна погода, але деякі області все ж зустрінуться з незначними дощами. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

11 жовтня, у вівторок, антициклон визначатиме погоду у більшості областей країни, тому буде малохмарно та сухо. Однак у східних областях все ж можливі незначні опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, також українцям варто бути дуже обачними на дорогах через ранкові тумани, які погіршуватимуть видимість.

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Температура повітря різко вже щипатиме, особливо вранці, бо стовпчики термометрів вночі та вранці опускатимуться до нуля, до невеликих навіть "мінусів". Одягайтеся і запасіться на випадок тривоги в коридорі чи на виході ковдрою або пледом. Вдень сонце піджене до +12+18 градусів, холодніше буде на північному сході, +10+14 градусів, – додала вона.

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У Києві 11 жовтня переважатиме ясна та сонячна погода, дощів не очікується. А температура вдень підійметься до +14. За словами Діденко, найближчі кілька днів в Україні все ще переважатиме малохмарна і прохолодна погода, а вже на вихідних можуть завітати опади.

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