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Погода в Україні 11 жовтня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 жовтня у кількох областях країни очікується похолодання та дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

11 жовтня, у неділю, місцями ранкові тумани, а вдень переважатиме тепла та сонячна погода. Винятком стануть лише деякі області України. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У денні години очікується +16+20 градусів, на Півдні до +23 градусів, посвіжіє в неділю в західних областях, +13+16 градусів. У неділю дощів побільшає Захід, Південь, частково Схід та Центр. У північних областях істотні опади малоймовірні. Вночі та вранці місцями тумани. У Києві вихідні обіцяють теплу погоду, без опадів. Жовтень красивий, строкатий у кольорах, поки теплий, без осінніх холодів". – зазначила вона.

Прогноз погоди на 11 жовтня у містах України:

Погода в Україні 11 жовтня: точний прогноз на сьогодні - фото 429744
  • Ужгород +15+17
  • Львів +14+16
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +16+16
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +20+22
  • Херсон +20+22
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +16+18
  • Суми +16+18
  • Харків +17+19
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +16+18

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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