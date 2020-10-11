Погода в Україні 11 жовтня: точний прогноз на сьогодні

11 жовтня у кількох областях країни очікується похолодання та дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

11 жовтня, у неділю, місцями ранкові тумани, а вдень переважатиме тепла та сонячна погода. Винятком стануть лише деякі області України. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У денні години очікується +16+20 градусів, на Півдні до +23 градусів, посвіжіє в неділю в західних областях, +13+16 градусів. У неділю дощів побільшає – Захід, Південь, частково Схід та Центр. У північних областях істотні опади малоймовірні. Вночі та вранці – місцями тумани. У Києві вихідні обіцяють теплу погоду, без опадів. Жовтень – красивий, строкатий у кольорах, поки теплий, без осінніх холодів". – зазначила вона.

Прогноз погоди на 11 жовтня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +14+16

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +15+17

Рівне +16+18

Луцьк +16+18

Вінниця +17+19

Хмельницький +18+20

Житомир +16+16

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +20+22

Одеса +20+22

Херсон +20+22

Сімферополь +21+23

Полтава +16+18

Суми +16+18

Харків +17+19

Дніпро +17+19

Запоріжжя +20+22

Донецьк +18+20

Луганськ +16+18

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