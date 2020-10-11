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Погода в Україні 11 жовтня: точний прогноз на сьогодні
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11 жовтня у кількох областях країни очікується похолодання та дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
11 жовтня, у неділю, місцями ранкові тумани, а вдень переважатиме тепла та сонячна погода. Винятком стануть лише деякі області України. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У денні години очікується +16+20 градусів, на Півдні до +23 градусів, посвіжіє в неділю в західних областях, +13+16 градусів. У неділю дощів побільшає – Захід, Південь, частково Схід та Центр. У північних областях істотні опади малоймовірні. Вночі та вранці – місцями тумани. У Києві вихідні обіцяють теплу погоду, без опадів. Жовтень – красивий, строкатий у кольорах, поки теплий, без осінніх холодів". – зазначила вона.
Прогноз погоди на 11 жовтня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +14+16
- Чернівці +15+17
- Івано-Франківськ +15+17
- Тернопіль +15+17
- Рівне +16+18
- Луцьк +16+18
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +18+20
- Житомир +16+16
- Чернігів +16+18
- Черкаси +17+19
- Миколаїв +20+22
- Одеса +20+22
- Херсон +20+22
- Сімферополь +21+23
- Полтава +16+18
- Суми +16+18
- Харків +17+19
- Дніпро +17+19
- Запоріжжя +20+22
- Донецьк +18+20
- Луганськ +16+18
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