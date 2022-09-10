Погода в Україні 11 вересня: від сильних дощів до потепління

11 вересня в Україні переважатиме волога та вітряна погода, але місцями очікуються перепади температури. Детальний прогноз по містах читайте далі.

11 вересня, у неділю, дощі затримаються у більшості областей, а саме у центральних, північних, західних, а також на Миколаївщині та на Одещині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, суха погода переважатиме лише у східних областях, а також у Запоріжжі та в Криму.

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Вітер південно-східний, у західній частині – північно-західний, ще залишатиметься із сильними поривами. Температура повітря розподілиться цікаво й строкато: найхолодніше буде на Волині, Рівненщині, у Чернігівській, Полтавській, східній Черкащині, Сумській областях, частині Харківщини та Кропивницького з районами – максимально вдень не вище +9+12 градусів. Несподіваний стрибок стовпчиків термометрів вгору буде на Київщині, Вінниччині, західних районах Черкащини – до +16+19 градусів. На сході Україні очікується +15+20 градусів. У західних областях, окрім Волині та Рівненщини, +16+20 градусів, на Закарпатті до +22 градусів. У південній частині протягом дня +20+24 градуси, – додала вона.

У Києві 11 вересня прогнозується дощова та вітряна погода, а повітря вдень прогріється до +18.

Прогноз погоди на 11 вересня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +15+17

Івано-Франківськ +14+16

Чернівці +17+19

Тернопіль +16+18

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +15+17

Хмельницький +13+15

Житомир +15+17

Чернігів +11+13

Черкаси +15+17

Кропивницький +15+17

Миколаїв +18+20

Одеса +22+24

Херсон +19+21

Сімферополь +22+24

Полтава +12+14

Суми +10+12

Харків +12+14

Дніпро +15+17

Запоріжжя +18+20

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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