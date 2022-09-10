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Погода в Україні 11 вересня: від сильних дощів до потепління

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Прогноз погоди на 11 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 11 вересня 2022 в Україні / Nastya Dulhiier on Unsplash

11 вересня в Україні переважатиме волога та вітряна погода, але місцями очікуються перепади температури. Детальний прогноз по містах читайте далі.

11 вересня, у неділю, дощі затримаються у більшості областей, а саме у центральних, північних, західних, а також на Миколаївщині та на Одещині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, суха погода переважатиме лише у східних областях, а також у Запоріжжі та в Криму.

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Вітер південно-східний, у західній частині – північно-західний, ще залишатиметься із сильними поривами. Температура повітря розподілиться цікаво й строкато: найхолодніше буде на Волині, Рівненщині, у Чернігівській, Полтавській, східній Черкащині, Сумській областях, частині Харківщини та Кропивницького з районами – максимально вдень не вище +9+12 градусів. Несподіваний стрибок стовпчиків термометрів вгору буде на Київщині, Вінниччині, західних районах Черкащини – до +16+19 градусів. На сході Україні очікується +15+20 градусів. У західних областях, окрім Волині та Рівненщини, +16+20 градусів, на Закарпатті до +22 градусів. У південній частині протягом дня +20+24 градуси, – додала вона.

У Києві 11 вересня прогнозується дощова та вітряна погода, а повітря вдень прогріється до +18.

Прогноз погоди на 11 вересня у містах України:

Погода в Україні 11 вересня: від сильних дощів до потепління - фото 512845
  • Ужгород +17+19
  • Львів +15+17
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Чернівці +17+19
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +15+17
  • Кропивницький +15+17
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +22+24
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +12+14
  • Суми +10+12
  • Харків +12+14
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

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