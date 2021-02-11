Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів

11 лютого циклон продовжить визначати погоду у більшості областей, тому варто готуватись до серйозних опадів та сильного вітру. детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

11 лютого, у четвер, південний циклон погіршить погодні умови майже по всій Україні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у більшості областей очікують снігопади, крижані дощі, ожеледиця та рвучкий вітер.

"На Донеччині, Запоріжжі, в Криму, в більшості районів Херсонщини – без істотних опадів, максимум невеликі. Фаза опадів залежатиме від температури повітря. 11-го лютого в Україні очікується протягом дня -4+3 градуси, на Півночі та північному заході місцями до -4-7 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12+14 градусів. У Києві – також циклон, сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах, а особливо, тротуарах, казна-що. Вночі -7-9 градусів, вдень -2-4 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 11 лютого у містах України:

Ужгород 0+2

Львів -4-6

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -2-4

Рівне -3-5

Луцьк -4-6

Вінниця +1+3

Хмельницький -1-3

Житомир -1-3

Чернігів -3-5

Черкаси -2-4

Миколаїв +7+9

Одеса +8+10

Херсон +10+12

Сімферополь +13+15

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків +3+5

Дніпро +5+7

Запоріжжя +6+8

Донецьк+4+6

Луганськ +3+5

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