На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів
-
- 49
11 лютого циклон продовжить визначати погоду у більшості областей, тому варто готуватись до серйозних опадів та сильного вітру. детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
11 лютого, у четвер, південний циклон погіршить погодні умови майже по всій Україні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у більшості областей очікують снігопади, крижані дощі, ожеледиця та рвучкий вітер.
"На Донеччині, Запоріжжі, в Криму, в більшості районів Херсонщини – без істотних опадів, максимум невеликі. Фаза опадів залежатиме від температури повітря. 11-го лютого в Україні очікується протягом дня -4+3 градуси, на Півночі та північному заході місцями до -4-7 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12+14 градусів. У Києві – також циклон, сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах, а особливо, тротуарах, казна-що. Вночі -7-9 градусів, вдень -2-4 градуси", – додала вона.
Прогноз погоди на 11 лютого у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів -4-6
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ -1-3
- Тернопіль -2-4
- Рівне -3-5
- Луцьк -4-6
- Вінниця +1+3
- Хмельницький -1-3
- Житомир -1-3
- Чернігів -3-5
- Черкаси -2-4
- Миколаїв +7+9
- Одеса +8+10
- Херсон +10+12
- Сімферополь +13+15
- Полтава -1+1
- Суми -1+1
- Харків +3+5
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +6+8
- Донецьк+4+6
- Луганськ +3+5
Читайте також: Погода у лютому 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:19alyona alyona розчарувалася відпусткою у Єгипті і розповіла про недоліки Шарм-ель-Шейху
-
09:47Бігун в рожевому купальнику на Суперболі 2021 розбагатів на своїй витівці
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
08:48Відомий американський репер шокував фанатів збільшенням грудей: фото (18+)
-
08:22Ідеальний сніданок: Аніта Луценко поділилася простим рецептом сирників
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
07:53Телеведуча у прямому ефірі завела глядачів танцем сідниць
-
07:33Не все так однозначно: Intel "розгромила" процесор Apple M1 у бенчмарках
-
07:17Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів
- 10 лютого
-
21:48Найпотужніший серійний пікап влаштував перегони з Ford Shelby GT500: епічне відео
-
21:1811 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять
-
20:21AnTuTu назвав 10 Android-смартфонів, якими користувачі задоволені найбільше
-
20:00Щаслива попри все 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:57Вулкан раптово почав виверження за спиною туриста: відеофакт
-
19:41Історія, що вражає: лебідь 37 років товаришує з поштарем, який його врятував
-
19:29Представлено прототип ноутбука з сімома екранами: вага девайса вас здивує
-
19:14Гібрид McLaren Artura показали напередодні прем'єри: відео
-
18:54Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона
-
18:41Оскар 2021: які фільми увійшли до шорт-листа церемонії
-
18:26У День святого Валентина новозеландська піцерія даруватиме секс-іграшки
-
18:14Гороскоп на 11 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Coca-Cola використовуватиме пляшки з переробленого пластику
-
17:41Xiaomi Mi11 пройшов тест на міцність: чи зумів китаєць встояти
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
07:17Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів
- 10 лютого
-
20:55Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять
-
18:54Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона
-
15:15Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)
-
12:53Швидкий тест на особистість: виберіть годинник на картинці
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:13Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день
- 09 лютого
-
20:51Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням
-
18:55Пара перетворила шкільний автобус у дім мрії на колесах (фото)
-
16:21Що бісить працівника секс-шопу – ніяких табу: 18+
-
14:20Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020
-
11:52Простий тест у картинці: яка ви людина у стосунках
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого
-
07:16Сильвестр Сталлоне отримав новий Chevrolet Corvette: без черг та очікування
- 08 лютого
-
21:508 способів швидше дочекатися весни без стресів та поганого настрою
-
19:19Австралійка вразила схудненням і стала реальною Барбі (фото)
-
16:50Чому шкідлива їжа приносить задоволення і як з цим боротися
-
13:50Правила життя для кожного знаку Зодіаку, які ведуть до успіху
-
11:555 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
-
08:48Голос країни 11 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 8 лютого: снігопади та ожеледиця
- 07 лютого
-
20:48Pornhub змінює правила реєстрації: потрібно показати паспорт
-
18:50Дівчина тижня: спокуслива Жасмін Чізуелл, яка є точною копією Мерілін Монро (18+)