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Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 лютого циклон продовжить визначати погоду у більшості областей, тому варто готуватись до серйозних опадів та сильного вітру. детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

11 лютого, у четвер, південний циклон погіршить погодні умови майже по всій Україні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у більшості областей очікують снігопади, крижані дощі, ожеледиця та рвучкий вітер.

"На Донеччині, Запоріжжі, в Криму, в більшості районів Херсонщини без істотних опадів, максимум невеликі. Фаза опадів залежатиме від температури повітря. 11-го лютого в Україні очікується протягом дня -4+3 градуси, на Півночі та північному заході місцями до -4-7 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12+14 градусів. У Києві також циклон, сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах, а особливо, тротуарах, казна-що. Вночі -7-9 градусів, вдень -2-4 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 11 лютого у містах України:

Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів - фото 447190
  • Ужгород 0+2
  • Львів -4-6
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -2-4
  • Рівне -3-5
  • Луцьк -4-6
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький -1-3
  • Житомир -1-3
  • Чернігів -3-5
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +8+10
  • Херсон +10+12
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків +3+5
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк+4+6
  • Луганськ +3+5

Читайте також: Погода у лютому 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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