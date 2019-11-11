Погода в Україні 11 листопада: точний прогноз по містах

11 листопада в Україні переважатиме сонячна та малохмарна погода, однак місцями пройдуть дощі. Дізнавайтесь точний прогноз погоди на сьогодні у нашій статті.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 листопада, у понеділок, у більшості областей очікується тепла погода, а найсвіжіше буде на півночі та заході - до +11+13. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +12+16. Короткочасні дощі можливі на Вінниччині, Чернігівщині, Черкащині та Сумщині, а на решті території країни переважатиме суха погода.

У Києві 11 листопада вдень прогнозується сонячна погода, без значних опадів, повітря прогріється до +13+15.

Прогноз погоди на 11 листопада у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +11+13

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +11+13

Вінниця +13+15

Хмельницький +11+13

Житомир +11+13

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Миколаїв +17+19

Одеса +15+17

Херсон +16+18

Полтава +13+15

Суми +11+13

Харків +11+13

Дніпро +14+16

Запоріжжя +16+18

Донецьк +12+14

Луганськ +11+13

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