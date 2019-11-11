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Погода в Україні 11 листопада: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 листопада в Україні переважатиме сонячна та малохмарна погода, однак місцями пройдуть дощі. Дізнавайтесь точний прогноз погоди на сьогодні у нашій статті.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 листопада, у понеділок, у більшості областей очікується тепла погода, а найсвіжіше буде на півночі та заході - до +11+13. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +12+16. Короткочасні дощі можливі на Вінниччині, Чернігівщині, Черкащині та Сумщині, а на решті території країни переважатиме суха погода.

У Києві 11 листопада вдень прогнозується сонячна погода, без значних опадів, повітря прогріється до +13+15.

Прогноз погоди на 11 листопада у містах України:

Погода в Україні 11 листопада: точний прогноз по містах - фото 367288
  • Ужгород +12+14
  • Львів +11+13
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +15+17
  • Херсон +16+18
  • Полтава +13+15
  • Суми +11+13
  • Харків +11+13
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +11+13

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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