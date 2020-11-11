Погода в Україні 11 листопада: точний прогноз на сьогодні

11 листопада в Україні визначатиме погоду антициклон, тому не варто очікувати значних опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

11 листопада, у середу, через антициклон по всій країні не прогнозується серйозних опадів у вигляді дощу чи снігу, зате прохолодна погода таки втримається. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Я згадала про сніг, бо, якби синоптична ситуація вказувала на ймовірність опадів, то сніг міг би бути – адже йде похолодання. У нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а вдень буде не вище +3+9 градусів. Тепліше на кілька градусів хіба що в Криму та на Закарпатті, +8+12 градусів. Подекуди тинятимуться тумани, вони нікуди не щезають – це якраз їхній сезон. У Києві 11-го листопада також стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, вдень у середу очікується близько +5 градусів. А ось опадів не буде. Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди втримається, буде без опадів, з періодичними туманами", – додала вона.

Прогноз погоди на 11 листопада у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +5+7

Рівне +4+6

Луцьк +5+7

Вінниця +6+8

Хмельницький +4+6

Житомир +5+7

Чернігів +4+6

Черкаси +5+7

Миколаїв +6+8

Одеса +7+9

Херсон +6+8

Сімферополь +7+9

Полтава +4+6

Суми +4+6

Харків +4+6

Дніпро +5+7

Запоріжжя +5+7

Донецьк +5+7

Луганськ +4+6

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