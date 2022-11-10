Погода в Україні 11 листопада: сухої погоди не буде

11 листопада в Україні можливі невеликі дощі, які післязавтра вже закінчаться. Також зверніть увагу на те, що будуть тумани. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

11 листопада, у п'ятницю, дощів в Україні не видно. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, термін "суха погода" не підходитиме, бо тумани та серпанки все ж підкидатимуть вологи в повітря – особливо нічне та ранкове.

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Тумани сірого кольору листопаду додадуть. Але ось щоб лило чи капало – ні. Тому можете планувати завершальні роботи на дачах, утеплювати перед зимою стіни, дахи, щось фарбувати та підфарбовувати. Та і їздити, перевозити вантажі без дощу, по твердішому – краще. Але все це – післязавтра! Бо лише завтра, у п’ятницю, дощі ймовірні", – додала вона.

Невеликі опади передбачаються вночі у західних областях, вдень на півночі України, місцями у центральній частині, а також на Одещині. На сході, більшості півдня та вдень у західній частині завтра буде без опадів. Температура повітря поки що не міняється: протягом дня очікується +8+12 градусів, в Криму до +14 градусів.

У Києві 11 листопада дощ очікується, місцями, невеликий. Температура повітря близько +10 градусів. Похолодання очікується з наступного тижня. А ближче до наступних вихідних, 18-19 листопада, можливий сніг.

Прогноз погоди на 10 листопада по містах України:

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