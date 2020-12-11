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Погода в Україні 11 грудня: точний прогноз на п'ятницю
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11 грудня в Україні переважатиме суха та вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
11 грудня, у п'ятницю, майже по всій країні очікується без опадів, винятком стануть лише західні області. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, також втримається сильний вітер, який сягатиме штормових поривів.
"Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах нуля градусів, на Сході буде до 2 морозу, на Заході та Півдні +3+8 градусів. У Києві п'ятниця очікується вологою, проте вдень опади припиняться. Вітер все одно залишається ще рвучким, некомфортним, східний, південно-східний. Вночі ще трохи підморозить – ожеледиця! уважно, а протягом дня потепліє до +1 градуса", – додала Діденко.
Прогноз погоди на 11 грудня у містах України:
- Ужгород +5+7
- Львів +2+4
- Чернівці +2+4
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +3+5
- Рівне +3+5
- Луцьк +3+5
- Вінниця 0+2
- Хмельницький +3+5
- Житомир 0+2
- Чернігів -1+1
- Черкаси 0+2
- Миколаїв +3+5
- Одеса +4+6
- Херсон +3+5
- Сімферополь +3+5
- Полтава -1+1
- Суми -1+1
- Харків -1+1
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк -1+1
- Луганськ -1+1
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