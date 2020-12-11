Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Погода в Україні 11 грудня: точний прогноз на п'ятницю

  • 18
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 грудня в Україні переважатиме суха та вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

11 грудня, у п'ятницю, майже по всій країні очікується без опадів, винятком стануть лише західні області. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, також втримається сильний вітер, який сягатиме штормових поривів.

"Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах нуля градусів, на Сході буде до 2 морозу, на Заході та Півдні +3+8 градусів. У Києві п'ятниця очікується вологою, проте вдень опади припиняться. Вітер все одно залишається ще рвучким, некомфортним, східний, південно-східний. Вночі ще трохи підморозить ожеледиця! уважно, а протягом дня потепліє до +1 градуса", – додала Діденко.

Прогноз погоди на 11 грудня у містах України:

Погода в Україні 11 грудня: точний прогноз на п'ятницю - фото 438662
  • Ужгород +5+7
  • Львів +2+4
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +4+6
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +3+5
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ця зваблива лікарка захоплює чоловіків, але її вік вражає (фото)
  • 07 грудня, 20:23
  • 795
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 грудня, 11:18
  • 612
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2704909
Загрузка...
Новини