Погода в Україні 11 грудня: точний прогноз на п'ятницю

11 грудня в Україні переважатиме суха та вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

11 грудня, у п'ятницю, майже по всій країні очікується без опадів, винятком стануть лише західні області. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, також втримається сильний вітер, який сягатиме штормових поривів.

"Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах нуля градусів, на Сході буде до 2 морозу, на Заході та Півдні +3+8 градусів. У Києві п'ятниця очікується вологою, проте вдень опади припиняться. Вітер все одно залишається ще рвучким, некомфортним, східний, південно-східний. Вночі ще трохи підморозить – ожеледиця! уважно, а протягом дня потепліє до +1 градуса", – додала Діденко.

Прогноз погоди на 11 грудня у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +2+4

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця 0+2

Хмельницький +3+5

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв +3+5

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Сімферополь +3+5

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя +2+4

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць