Погода в Україні 11 червня: прогноз на п'ятницю

11 червня в Україні поменшає дощів, а температура втримається на високих позначках. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

1 червня, у п'ятницю, короткочасні дощі з грозами очікуються у більшості областей, але у південних, а також на Київщині та Чернігівщині все ж переважатиме сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Але все ж не забуваємо, що вже – літо і в цей період саме денним годинам притаманний стрімкий розвиток купчастих білих красивих хмар до грізних купчасто-дощових. Температура повітря залишається в теперішніх межах, +20+24 градуси. Кияни! Дощ якщо й буде, то якось боком. У суботу взагалі найкращий день для відпочинку й роботи – без опадів і тепло. І в п‘ятницю, і в суботу очікується +21+24 градуси. А ось у неділю в столиці збільшаться шанси на дощ і трохи посвіжіє", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 11 червня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +24+26

Вінниця +22+24

Хмельницький +23+25

Житомир +23+25

Чернігів +22+24

Черкаси +22+24

Миколаїв +24+26

Одеса +23+25

Херсон +23+25

Сімферополь +23+25

Полтава +22+24

Суми +21+23

Харків +22+24

Дніпро +23+25

Запоріжжя +23+25

Донецьк +22+24

Луганськ +22+24

Читайте також: Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць