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Погода в Україні 11 червня: прогноз на п'ятницю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 червня в Україні поменшає дощів, а температура втримається на високих позначках. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

1 червня, у п'ятницю, короткочасні дощі з грозами очікуються у більшості областей, але у південних, а також на Київщині та Чернігівщині все ж переважатиме сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Але все ж не забуваємо, що вже літо і в цей період саме денним годинам притаманний стрімкий розвиток купчастих білих красивих хмар до грізних купчасто-дощових. Температура повітря залишається в теперішніх межах, +20+24 градуси. Кияни! Дощ якщо й буде, то якось боком. У суботу взагалі найкращий день для відпочинку й роботи без опадів і тепло. І в п‘ятницю, і в суботу очікується +21+24 градуси. А ось у неділю в столиці збільшаться шанси на дощ і трохи посвіжіє", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 11 червня у містах України:

Погода в Україні 11 червня: прогноз на п'ятницю - фото 462924
  • Ужгород +24+26
  • Львів +23+25
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +23+25
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +22+24
  • Суми +21+23
  • Харків +22+24
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +22+24

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